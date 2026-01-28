黨友警告關稅推高物價恐中期選舉遭「血洗」 特朗普激動爆粗回嗆

英國《衛報》引述美媒Axios披露的一段秘密錄音顯示，美國共和黨內部因關稅政策與選舉前景出現明顯裂痕。德州共和黨參議員泰德．克魯茲（Ted Cruz）私下警告黨友、美國總統特朗普，若物價持續上升、民眾退休帳戶縮水，共和黨在2026年11月中期選舉恐遭遇「血洗」，惟特朗普對此不滿，據稱當場以粗口回嗆。

白宮未回應 陣營急降溫

這些錄音總長近10分鐘，由一位共和黨消息人士提供給Axios。錄音顯示，克魯茲在與金主的閉門會議上轉述，他曾在一次與特朗普的通話中，要求撤回關稅政策，直言若到選舉前民眾401(k)退休帳戶下跌三成、超市物價上漲一至兩成，共和黨將在中期選舉中慘敗，繼而失去國會兩院控制權，白宮亦可能陷入連番彈劾風暴，「接下來的兩年裡，你每週都會面臨彈劾」。

據克魯茲說，特朗普聽後情緒激動，大叫大嚷，並爆粗斥責克魯茲：「去你的，泰德！」（Fxxk you, Ted！）該次通話一直持續至深夜，火藥味濃烈。

錄音亦揭示，克魯茲在多次私下場合猛烈抨擊副總統萬斯，指其與保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）沆瀣一氣，形容萬斯是卡爾森的「門徒」，認為兩人推動的反干預外交取向，正影響政府決策，包括反對與印度達成貿易協議。他更揶揄特朗普將關稅推出日稱為「解放日」，稱這種說法在其團隊內「絕不會使用」，他聽到誰用此詞就炒誰。

報道指，相關錄音於2025年初及年中錄下，內容反映克魯茲正以傳統自由貿易、較為鷹派的共和黨路線自我定位，為未來政治布局鋪路。

對於錄音曝光，克魯茲發言人強調，克魯茲仍是特朗普在參議院最堅定的盟友，私下爭論屬於政策分歧，並非對總統不忠；卡爾森則否認曾左右人事安排。至於特朗普與萬斯方面，暫未就事件作出回應。