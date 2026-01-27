Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」啟程回國 離開動物園前照片曝光

即時國際
更新時間：22:30 2026-01-27 HKT
發佈時間：22:30 2026-01-27 HKT

當地時間1月27日，載著旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」的卡車從東京上野動物園出發前往機場，啟程返回中國。

「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的大熊貓「比力」和「仙女」的子女。「曉曉」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已於2023年2月回到中國。

根據中日雙方此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限為2026年2月。此前，東京都方面與中方就具體日期進行了協商，決定將返還時間提前約一個月。

日本在1972年10月首次租借大熊貓。去年6月和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」的4隻大熊貓歸還中國後，日本飼養的大熊貓只剩上野動物園的這對龍鳳胎。隨著「曉曉」和「蕾蕾」返回中國，日本即半世紀以來，首次沒有大熊貓。

鑒於首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令日中關係惡化，目前尚不清楚能否實現新的熊貓。

