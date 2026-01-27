尼帕病毒︱印度護士疑參加婚禮飲椰棗汁確診 同事接觸「人傳人」感染

印度爆發無藥可治的尼帕病毒（Nipah virus），據悉，該國目前已最少有5宗確診病例，當中包括醫護人員。



《南方都市報》報道，綜合多家媒體，初步調查顯示，其中一名患者是一名護士，曾在去年12月15至17日前往位於印度和孟加拉邊境處的一個村莊參加婚禮，並停留數日。1月2日。病人出現症狀入院治療。當地衛生部門已派員前往該村莊收集蝙蝠的血液和樣本，他們推測，病人可能飲用被蝙蝠污染的新鮮椰棗汁，從而引起感染。

另一名病者是該名護士的同事，兩人於去年12月28日至12月30日期間一起工作，因此被推測可能是「人傳人」導致感染。1月16日的報道顯示，該病人情況已好轉，暫毋須使用呼吸機，不過護士同事目前仍然危重，二人均曾出現高燒和呼吸困難等症狀。

在此之前，調查小組前往了巴拉薩特一名55歲婦女家中。據悉，該女子已經於去年12月去世，曾出現過類似感染尼帕病毒後出現的症狀，但她在確診前就已經死亡。其家屬透露，該女子發病前曾飲用過生棗椰汁。上邊兩名患者曾替婦人提供治療。



調查小組利用地理定位系統，在該女子家附近區域捕獲了九隻蝙蝠。結果發現，雖然未在該地區蝙蝠體內發現尼帕病毒，但在一隻蝙蝠體內檢測到病毒抗體，表明其曾接觸或感染過這種病毒。小組從該地區採集24份生棗椰汁樣本，結果顯示樣本檢測結果皆呈陰性（即未被污染）。

2007年，該地區一村莊也曾小規模暴發尼帕病毒疫情，當時的病毒溯源也發現，生棗椰汁是「罪魁禍首」。

當地衛生部門已至少安排120多名密切接觸者接受居家隔離。由於感染者在醫院工作，接受隔離的人包括醫生、護士、救護車司機以及他們的家屬。



