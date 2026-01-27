美失智翁忘了已婚39年 再次向妻求婚 護理中心助圓夢

美國77歲老翁奧賴利（Michael O’Reilley）患有阿茲海默症，說話不連貫，時而忘了78歲妻子琳達（Linda Feldman）的名字，甚至不記得已婚而向她求婚。為避免加深他的認知混亂，琳達沒有提39年的婚姻，而是點頭答應，護理中心也默默配合，花了數周舉辦婚禮。琳達在周一（26日）刊出的《華盛頓郵報》報道中說，人生會遇到各種危機，而這是一個關於愛如何克服考驗的故事。

琳達的丈夫奧賴利因阿茲海默症而住進加州護理中心，琳達來看丈夫時，丈夫有時根本認不得眼前的人是自己的妻子。

護理中心花了數周籌辦婚禮。FB/TheIvyBerkeley

結婚蛋糕十分別緻。FB/TheIvyBerkeley

1987年第一次舉行婚禮

去年11月，琳達探望丈夫時，奧賴利一把將她拉近，看著她，問了一個約40年前就問過的問題：「你願意嫁給我嗎？」琳達答應求婚。護理中心工作人員知道後，主動提出幫忙籌辦婚禮。

本月10日，兩人舉行第2次婚禮。華郵指出，儀式溫馨私密，只有親友及照護人員出席。

兩人1979年認識，都擔任公設辯護人。一開始，奧賴利是琳達的導師和朋友，因為當時他們2人是已婚身份。幾年後，兩人都離婚了。

兩人其後交往數年，之後再婚，1987年舉行小型婚禮，一切從簡。兩人帶著各自的孩子組成家庭，奧賴利有2個女兒，分別為43歲與46歲，琳達則有一個45歲的兒子。

7年前確診阿茲海默症

婚後兩人遊歷四方，足跡遍及中國、波蘭、西班牙、法國、智利、以色列、土耳其、墨西哥和阿根廷等地，並共同撫養子女。琳達對華郵說：「我們對很多相似的話題都感興趣，什麼都能聊。」

但好景不常，奧賴利7年前碓診阿茲海默症。相較於許多阿茲海默症患者根本認不出另一半，甚至對配偶充滿怒氣。琳達說：「我一進門，他通常就會笑」。奧賴利總是抱著她、親她、把手搭在她肩上說愛。

她說：「我真的很幸運，這讓我能撐過一切。」

護理中心助辦第2次婚禮

去年11月奧賴利向她求婚後，琳達沒有告訴他其實他們早已結婚，因為那可能造成混亂。她詢問照護機構是否能借用一間小房間舉辦婚禮，沒想到對方主動提議籌辦一場完整的活動，員工們花了數周籌備典禮與婚宴，包含花藝、氣球、投影片及雙層蛋糕，還展示當年的婚禮相簿。

婚宴結束後，照護人員帶奧賴利回照護中心。琳達感嘆就像童話故事結束了，但她對華郵表示，這份愛與喜悅會長留心中。這是一個給正在經歷困境的人帶來希望的故事，愛能跨越最難的障礙。