尼帕病毒︱自然宿主蝙蝠兩大傳播途徑 污染椰棗樹或經豬隻散播

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高，暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情。多國已就疫情作出防禦措施。

世衞資料指，尼帕病毒是一種人畜共通傳染病，可在動物和人類之間傳播，也可以通過被污染的食物傳播給人類，或者直接人傳人，死亡率高達75%。

蝙蝠是尼帕病毒的自然宿主，其會將病毒經由豬傳染給人類，此外，飲用生棗椰汁也是一個重要的傳播途徑。這種飲料採集自棗椰的樹幹，在南亞地區很受歡迎。

蝙蝠排便物污染樹液

生棗椰汁是指從棗椰樹的樹幹上新鮮採集的樹液，未經煮沸、加工或加熱處理而直接飲用，是南亞地區的一種傳統飲品。棗椰汁的採集通常在夜間或清晨，人們在棗椰樹的樹干上切開一個切口，讓樹液緩慢流出，收集在陶罐或塑料容器中。

蝙蝠在夜間覓食時會舔食或接觸棗椰樹液的切口和收集容器，通過唾液、尿液或糞便污染樹液。人類採集或飲用這種未經煮沸的污染樹液後，就可能感染尼帕病毒。有指，已有不少尼帕病毒疫情是由飲用生棗椰汁引發。



香港衞生防護中心表示，現時尚未有預防尼帕病毒感染的疫苗，提醒在前往受尼帕病毒影響的地方時，應該：

●避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓；

●避免前往蝙蝠棲息地；

●注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後；

●注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

