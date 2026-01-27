千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
更新時間：13:51 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:51 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:51 2026-01-27 HKT
英國成人片女星邦妮（Bonnie Blue）曾宣稱在12小時內「千人斬」，成功挑戰與1057人「激戰」，因此爆紅。她原定要在1月17日進行新的挑戰，嘗試打破自身紀錄，挑戰在短時間內與更多人發生性行為，然而她日前卻在社交平台宣布將這項挑戰延期。她之前曾開玩笑表示，擔心結束時無法走路回家。
邦妮以大尺度內容聞名，在Instagram擁有大量追蹤者，平時也會在社交媒體發布泳裝照片，並在付費訂閱平台販售更露骨的內容。
相關新聞：
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
Instagram擁大量粉絲
她2025年曾在英國舉辦大型性愛派對，並在12小時內接連與上千名男性發生性關係。
如今她準備打破自己創下的驚人紀錄，她1月7日在Instagram上正式宣告，將在1月17日展開第二回合挑戰，創造更驚人的新紀錄。
不過隨著時間逐漸靠近，邦妮卻突然將挑戰暫停。
聲稱需要更多時間準備
她發聲明中強調，這不是取消，但指要實現這個目標需要完美的時機。她將挑戰日期改為2月7日，並在貼文中呼籲粉絲等待，表明仍會如期進行，只是需要更充分的準備時間。
儘管邦妮並未說明具體延期原因，但這項挑戰確實需要極佳的身體狀態。她在Instagram談到新挑戰時曾開玩笑說：「你能想像我的身體會承受多大的損傷嗎？我甚至擔心當天結束後還能不能走路回家。」
去年底峇里島被捕
去年12月時，邦妮在印尼峇里島準備進行大尺度活動，與15猛男在巴士上進行性行為，但遭到印尼警方突襲逮捕。由於警方突襲時，邦妮等人尚未開始，因此未被定罪，只是將她遣返英國，並列入黑名單，禁止她10年內入境印尼，事件引發不小風波。
最Hit
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯 6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
2026-01-26 12:57 HKT