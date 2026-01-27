千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路

英國成人片女星邦妮（Bonnie Blue）曾宣稱在12小時內「千人斬」，成功挑戰與1057人「激戰」，因此爆紅。她原定要在1月17日進行新的挑戰，嘗試打破自身紀錄，挑戰在短時間內與更多人發生性行為，然而她日前卻在社交平台宣布將這項挑戰延期。她之前曾開玩笑表示，擔心結束時無法走路回家。

邦妮以大尺度內容聞名，在Instagram擁有大量追蹤者，平時也會在社交媒體發布泳裝照片，並在付費訂閱平台販售更露骨的內容。

邦妮自稱12小時完成千人斬，誓言要繼續打破自身紀錄。IG／@bonnie_blue_xox

邦妮新挑戰突延期。IG／@bonnie_blue_xox

邦妮誓言要繼續打破自身紀錄。IG／@bonnie_blue_xox

她2025年曾在英國舉辦大型性愛派對，並在12小時內接連與上千名男性發生性關係。

如今她準備打破自己創下的驚人紀錄，她1月7日在Instagram上正式宣告，將在1月17日展開第二回合挑戰，創造更驚人的新紀錄。

不過隨著時間逐漸靠近，邦妮卻突然將挑戰暫停。

聲稱需要更多時間準備

她發聲明中強調，這不是取消，但指要實現這個目標需要完美的時機。她將挑戰日期改為2月7日，並在貼文中呼籲粉絲等待，表明仍會如期進行，只是需要更充分的準備時間。

儘管邦妮並未說明具體延期原因，但這項挑戰確實需要極佳的身體狀態。她在Instagram談到新挑戰時曾開玩笑說：「你能想像我的身體會承受多大的損傷嗎？我甚至擔心當天結束後還能不能走路回家。」

去年底峇里島被捕

去年12月時，邦妮在印尼峇里島準備進行大尺度活動，與15猛男在巴士上進行性行為，但遭到印尼警方突襲逮捕。由於警方突襲時，邦妮等人尚未開始，因此未被定罪，只是將她遣返英國，並列入黑名單，禁止她10年內入境印尼，事件引發不小風波。