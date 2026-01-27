BTS演唱會 | 墨西哥門票秒殺 驚動總統致函李在明 要求加場

南韓男團防彈少年團（BTS）即將展開世界巡迴演唱會，預計5月在墨西哥城舉行3場演唱會，15萬張門票上周末開賣，吸引近100萬年輕人搶購，結果短短幾分鐘內便銷售一空，令眾多粉絲失望。墨西哥女總統辛鮑姆為此向南韓總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多BTS演唱會場次。不只墨西哥，北美與歐洲場次門票亦已全數售罄。

BTS睽違3年推出全新專輯《ARIRANG》，預計3月正式發行，並於4月9日在南韓高陽市展開世界巡迴演唱會，預計造訪34座城市。這個全球頂尖男團自2022年起因成員服兵役而暫停活動，復出消息一出，立刻在全球掀起搶票熱潮。

BTS預計5月在墨西哥城舉行3場演唱會。路透社

BTS在墨西哥掀起熱潮。法新社

墨西哥女總統辛鮑姆要求南韓方面加場。路透社

辛鮑姆要求李在明介入，令BTS演唱會在墨西哥加場。美聯社

100萬人搶購15萬張門票

墨西哥是K-pop最大粉絲基地之一，反應格外熱烈。但BTS目前僅規劃5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros體育館舉辦3場演唱會。

對於眾多粉絲的失望之情，辛鮑姆感同身受，她曾詢問主辦單位能是否能再加場，卻得到否定的答覆。

她在周一（26日）例行記者會上表示，已經向李在明發出外交信函，尋求舉辦更多BTS演唱會。

她說：「所有人都想去看BTS演唱會，大約100萬名年輕人想要購票，卻只有15萬張門票可供銷售。」

黃牛黨肆虐 票價炒至逾4萬元

此外，黃牛亂象也引發消費爭議。BTS演唱會門票的官方售價從1800披索至17800披索（約809元至8000港元）不等，但在轉售平台上價格竟飆漲至1.13萬至9.21萬披索（約5080至4.14萬港元）。

墨西哥消費者保護機構已對負責銷售門票的Ticketmaster展開調查，並針對轉售平台StubHub和Viagogo的「濫用與不誠實行為」進行處分。該機構表示，將協助制定新規範，在門票開賣前就先確立價格與座位資訊，避免類似爭議重演。