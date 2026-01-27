Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS演唱會 | 墨西哥門票秒殺 驚動總統致函李在明 要求加場

即時國際
更新時間：13:02 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:02 2026-01-27 HKT

南韓男團防彈少年團（BTS）即將展開世界巡迴演唱會，預計5月在墨西哥城舉行3場演唱會，15萬張門票上周末開賣，吸引近100萬年輕人搶購，結果短短幾分鐘內便銷售一空，令眾多粉絲失望。墨西哥女總統辛鮑姆為此向南韓總統李在明發出外交信函，希望對方協助在墨西哥安排更多BTS演唱會場次。不只墨西哥，北美與歐洲場次門票亦已全數售罄。

BTS睽違3年推出全新專輯《ARIRANG》，預計3月正式發行，並於4月9日在南韓高陽市展開世界巡迴演唱會，預計造訪34座城市。這個全球頂尖男團自2022年起因成員服兵役而暫停活動，復出消息一出，立刻在全球掀起搶票熱潮。

BTS預計5月在墨西哥城舉行3場演唱會。路透社
BTS預計5月在墨西哥城舉行3場演唱會。路透社
BTS在墨西哥掀起熱潮。法新社
BTS在墨西哥掀起熱潮。法新社
墨西哥女總統辛鮑姆要求南韓方面加場。路透社
墨西哥女總統辛鮑姆要求南韓方面加場。路透社
辛鮑姆要求李在明介入，令BTS演唱會在墨西哥加場。美聯社
辛鮑姆要求李在明介入，令BTS演唱會在墨西哥加場。美聯社

100萬人搶購15萬張門票

墨西哥是K-pop最大粉絲基地之一，反應格外熱烈。但BTS目前僅規劃5月7日至10日在墨西哥城GNP Seguros體育館舉辦3場演唱會。

對於眾多粉絲的失望之情，辛鮑姆感同身受，她曾詢問主辦單位能是否能再加場，卻得到否定的答覆。

她在周一（26日）例行記者會上表示，已經向李在明發出外交信函，尋求舉辦更多BTS演唱會。

她說：「所有人都想去看BTS演唱會，大約100萬名年輕人想要購票，卻只有15萬張門票可供銷售。」

黃牛黨肆虐 票價炒至逾4萬元

此外，黃牛亂象也引發消費爭議。BTS演唱會門票的官方售價從1800披索至17800披索（約809元至8000港元）不等，但在轉售平台上價格竟飆漲至1.13萬至9.21萬披索（約5080至4.14萬港元）。

墨西哥消費者保護機構已對負責銷售門票的Ticketmaster展開調查，並針對轉售平台StubHub和Viagogo的「濫用與不誠實行為」進行處分。該機構表示，將協助制定新規範，在門票開賣前就先確立價格與座位資訊，避免類似爭議重演。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前