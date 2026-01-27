TikTok易手︱美國用戶刪除量飆150% 稱憂被蒐集性取向等私隱

中國短片分享平台TikTok，在美國「不賣就禁」壓力下，被迫將美國業務交予由美國科企甲骨文組成的數據安全公司。有市場調查機構發現，TikTok轉手5日後，軟件卸載率飆升近1.5倍，用戶聲稱擔心包括性取向等私隱資料被蒐集。但相關私隱政策早於2024年8月已實施。

蒐集條款2024年已存在

市場調查機構Sensor Tower發表數據，指TikTok的美國業務，自從上周四被併入由美國領導的合資數據安全公司後五日，日均的軟件刪除量急升，較過去三個月的平均值高出1.5倍。



TikTok在上周四提示用戶需要同意更新後的隱私政策，引發一些用戶上社群媒體表達疑慮，這或是近日該軟件刪除量升的原因。

社交平台亦有多則帖文，表示擔心TikTok可能蒐集包括「種族及民族出身」、「性取向」、「公民或移民身份」，以及「財務資訊」等敏感資料，呼籲用戶卸載該軟件。

不過，上述TikTok用戶擔心的私隱條款，早於2024年8月已存在。