北海道暴雪 | 新千歲機場仍有2千人受困過夜 席地而睡 便利店貨架清空

日本北海道札幌市降下世紀暴雪，繼周日（25日）晚有7000人受困新千歲機場後，26日晚又有2000人在機場過夜，到處可見旅客席地而睡。

新千歲機場的JR列車和接駁巴士一度停擺後，在26日終於陸續開始營運，但由於人潮眾多且公共交通尚未完全恢復，使得機場還是擠滿了旅客。

機場混亂持續2天

新千歲機場表示，從26日晚至今天（27日）早上，大約有2000名旅客滯留機場，許多人都拿著分發到的睡袋、毛毯墊在地上。

一名來自靜岡縣的男子透露，他排隊等JR列車等了3個小時最後決定放棄，去領了睡袋休息，他真沒想到這種混亂會持續2天。

札幌市積雪達99厘米

北海道地區因寒流導致積雪較往年更高，截至周二上午6時，札幌市積雪達99厘米，創下當地1月統計史上新高。

新千歲機場26日可見大量人潮聚集準備要搭乘巴士與JR列車，隨著JR列車在周一下午2時左右復駛，等待搭乘的旅客排隊隊伍更是綿延約100米。

超市商品缺貨

大雪亦影響市民生活，由於貨車無法按計畫送貨，部分超市配送中斷出現貨架空蕩、商品缺貨的狀況。另外，全北海道共計188所學校停課。