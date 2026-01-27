冬季風暴襲美 | 增至最少30死 近70萬戶仍斷電 經濟損失近9千億

近日席捲美國大部分地區的冬季風暴已經造成至少30人死亡，全美仍有近70萬用戶斷電。AccuWeather表示，這場風暴預計將成為自2025年初洛杉磯地區山1火以來代價最高的嚴重天災，初步損害及經濟損失估計為1050億美元至1150億美元（約8162至8940億港元）。

降至零下31度

氣象局周一表示，預計一股北極新鮮空氣流入，寒流將持續，本周末可能會有另一場冬季風暴襲擊東岸部分地區。

從阿肯色州到新英格蘭綿延約2100公里的地帶，各地降雪量都超過30厘米，導致交通停擺、航班取消，並引發大規模停課。其中匹茲堡以北地區累積高達50厘米的降雪量，風寒效應令體感溫度最低降至攝氏零下31度。

多人戶外凍死

這場冬季風暴造成的死亡人數攀升至最少30人，麻省與俄亥俄州各有2人遭鏟雪機輾斃，阿肯色州與德州也發生致命雪橇意外，各報告2人死亡。堪薩斯州還有一名28歲女教師最後被人目擊是離開一間酒吧，警方出動警犬搜尋後，發現她倒斃在雪地中。紐約市官員表示，在剛過去的嚴寒周末期間，共有8人在戶外凍死。

此外，田納西州有4人死亡，路易斯安那州和賓夕法尼亞州各有3人喪命。密西西比州有2人喪生，新澤西州和南卡羅來納州亦各有一人死亡。

電線斷裂釀停電

電力跟蹤網站數據顯示，截至美東時間周一（26日）下午，全美仍有近70萬用戶斷電。大多數停電發生在南部地區，凍雨導致樹枝與電線斷裂，造成密西西比州北部與田納西州部分地區嚴重停電。

密西西比州部分地區遭遇自1994年以來最嚴重的冰風暴，官員周一緊急調度折疊床、毛毯、瓶裝水與發電機，將物資送往重災區各地的避寒站。

逾萬航班取消或延誤

根據航空分析公司Cirium的數據，繼周日取消逾1.6萬班航班之後，周一下午較後時間，近19%的定期航班取消。FlightAware的另一項數據顯示，全美約有5220班航班在傍晚前取消，超過6500班延誤。

在航空公司中，美國航空在航班中斷中佔最大比重，近1180班航班取消，約1130班延誤，其次是共和航空、捷藍航空和達美航空。

聯邦航空管理局在公告中表示，降雪、凍雨和能見度低已影響波士頓和紐約地區等主要樞紐。波士頓洛根國際機場航班取消率最高，為71%。