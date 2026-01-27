伊朗示威｜機密文件揭2天血腥鎮壓3.6萬人死 安全部隊闖醫院「補槍」處決

獨立媒體《伊朗國際》指出，伊朗政府在8日至9日的全國性鎮壓行動中，造成逾3.65萬人死亡，成為史上最血腥的2天。



內政部消息人士透露，安全部隊在全國逾400個城市與示威者發生衝突，衝突地點超過4000處。醫療系統保守估計，光是拉什特市（Rasht）就有逾2500人喪生，馬什哈德（Mashhad）至少1800人、伊斯法罕地區（Isfahan）逾2000人、卡拉季（Karaj）周邊至少3000人。

相關新聞：伊朗示威｜BBC：死亡示威者家屬領遺體 遭苛索金錢

該編輯部取得的機密文件、現場報告及醫護人員證詞。其中伊朗革命衛隊（IRGC）情報組織提交給最高國家安全委員會的報告指出，截至24日的統計，死亡人數已突破3.65萬人。

裏海沿岸城市拉什特是鎮壓最慘烈的城市之一。當地歷史悠久的傳統市集在抗議期間陷入火海，目擊者指出，安全部隊不僅封鎖消防車達4小時，更對持續射擊逃離火場的民眾。目擊者薩曼（Saman）描述：「安全部隊用卡拉什尼科夫（Kalashnikov，AK）步槍朝市集掃射，那個場面太可怕了。他們殺了很多人，就連逃跑的民眾也不放過。」一名拉什特大學生表示：「人們不知該逃跑還是衝向安全部隊，一切如同末日。」

相關新聞：伊朗局勢 | 反政府示威傳逾5000死 特朗普：美艦隊正駛往伊朗 希望不必動武

多名醫護人員向《伊朗國際》證實，安全部隊曾闖入醫院，將正在接受治療的傷患帶走。太平間流出的影像顯示，部分遺體頭部中彈，但身上仍連接着醫療管線和監測設備，疑似是接受治理期間遭「補槍」處決。2名護士更指證，一名重傷青年被送上救護車後，當場遭安全人員連開兩槍擊斃。