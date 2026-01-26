Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍機全程直播？ 網民吵翻天

美國傳奇攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手征服台北101攀上頂，引起全網關注，各大社交平台「洗版」。有台灣網民發文稱，這次Netflix全程直播的航拍器材是中國大陸品牌大疆（DJI）的「悟系列航拍機」，掀起熱議。



據了解，霍諾德攀爬101的航拍工作由台灣的鏡界航拍公司負責，其Instagram帳號介紹稱「本次拍攝是首次於台灣完成無人機與直升機同時滯空、同步執行任務，創下台灣高難度空拍作業與全球直播製作的重要里程碑」，但未透露無人機型號。

台灣「今日新聞」引述一名網友在Threads發文稱，這次Netflix全程直播所使用的直播器材就是大陸「DJI」的「悟系列空拍機」，直呼「竟然任由大陸航拍機在台北上空隨意飛」，問綠營「是不是該抵制Netflix了？」

貼文一出引發熱烈迴響，網友們留言兩極。有網友表示，「全世界都知道大疆很好用連日本救助隊都在用」。有人調侃說，原本這個活動是要「讓世界看見台灣」，結果「宣傳了大疆」。

