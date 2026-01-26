Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

急救神器︱南韓研發出AGCL止血噴霧 能吸自重7倍血液1秒見效

即時國際
更新時間：15:55 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:55 2026-01-26 HKT

近日韓國科學技術院（KAIST）與現役軍官合作，研發出可以一秒止血的噴霧，接觸傷口後可以立即形成強效水凝膠屏障，有效止血。

對不規則深層傷口有效

KAIST指出，這款新一代止血劑AGCL粉末由材料科學與工程系教授Steve Park教授和生物科學系教授全相龍（Sangyong Jon，音譯）領導的聯合研究團隊研發，可用於深層或不規則傷口。

據介紹，AGCL粉末結合了多種生物相容性天然材料，例如海藻酸鈉和結冷膠（可與鈣離子反應，實現超快速凝膠化和物理密封）以及殼聚醣（可與血液成分結合，增強化學和生物止血作用）。當它與血液中的鈣離子等陽離子反應時，可在一秒鐘內轉化為凝膠狀態，立即密封傷口。

更重要的是，AGCL 粉末的成分本身具有抗菌作用。動物實驗顯示，細胞存活率超過 99%，有助於促進組織再生。此外，粉末內部形成三維結構，可吸收自身重量七倍以上（725%）的血液，意味着它能應對極端的大量出血情況。

這種止血劑在室溫和高濕度環境下也能保持性能2年，特別適合軍事行動或災區等惡劣條件下使用。

KAIST指出：「儘管這項先進新材料技術最初是為國防目的開發，它在急救醫學領域，例如災難現場和發展中國家和醫療資源匱乏地區，也具有很高的應用潛力。」

