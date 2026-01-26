委內瑞拉臨時總統批美指指點點 稱「夠了，外國勢力」

美軍月初生擒委內瑞拉總統馬杜羅，美國總統特朗普早前提及華府將「接管」委國。當地臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）周一（26日）表示，已經受夠來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。

法新社報道，羅德里格斯在當地東部安索阿特吉州向石油工人發表演說聲言，「華府對委內瑞拉政治人物指令夠多了。讓委內瑞拉政壇自行解決內部分歧與衝突吧。夠了，外國勢力。」

羅德里格斯上周六（24日）呼籲和反對派達成和平協定，並稱「儘管兩派有分歧，大家仍可互相尊重和對話」，重申政府將與反對派商談，達成共識。她指，在和平議題上，國內不應有黨派和政見分歧。



倡「玻利維亞式外交」

羅德里格斯又稱，她將推行所謂「玻利維亞式外交」（Bolivarian diplomacy），與華府「面對面」解決長期爭端。「玻利瓦亞式外交」強調國家主權、維護自決，並反對外國干預。



美軍1月初擒獲馬杜羅，特朗普同意與羅德里格斯合作，前提是她領導的政府必須遵從華府的路線，尤其要向美國提供龐大石油資源。

英國《衛報》早前報道，美軍月初擄走馬杜羅前，時任副總統羅德里格斯和身為國會議長的兄長豪爾赫，承諾特朗普政府，一旦馬杜羅「離開」委國，他們將配合美國行事。

