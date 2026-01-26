槍殺示威者 | ICE說法與影片矛盾 奧巴馬震怒 克林頓籲民眾挺身抗議

美國移民及海關執法局（ICE）人員上周六（24日）在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍擊斃37歲男護士普雷蒂（Alex Pretti），原本官方說法是普雷蒂拿槍走近執法人員，不過根據最新角度的影片顯示，他被槍殺前手裡拿的是手機，官員疑似從他身上發現手槍，取走手槍後，連開10槍將他當場擊斃。對此，普雷蒂的父母痛斥，政府的謊言令人髮指、應受斥責。前總統克林頓痛斥這宗慘劇「駭人聽聞」，並呼籲民眾應挺身而出抗議。另一前總統奧巴馬也罕見發聲，譴責特朗普政府處理移民執法過當，呼籲「這必須停止」。

根據現場民眾拍攝的近距離影片顯示，一名女子被ICE猛力推襲後，普雷蒂上前協助該女子，共有8名ICE人員隨即圍上來，先以胡椒噴霧噴向普雷蒂面部，然後出手將他壓倒在地。當他已經被制服後，一名ICE人員從普雷蒂身上取出一把合法手槍，之後立刻連開約10槍，當場將他擊斃。

被殺男護士拿手機非持槍

國土安全部宣稱，普雷蒂當時「接近」執法人員，身上攜帶9毫米半自動手槍。但官方並未明確說明他是否亮出武器。多段由現場民眾拍攝的影片顯示，普雷蒂手持的是手機而非槍械，沒有任何畫面清楚顯示他明顯持有武器。

普雷蒂的父母發表書面聲明，形容他們既心碎又憤怒，指政府對他們兒子編造的噁心謊言令人厭惡且可恥。

他們強調，影片顯示普雷蒂被聯邦執法人員壓制時，手中並未持槍，而是一手拿著手機，另一手保護遭噴灑胡椒噴霧的女性。家屬證實普雷蒂確實有槍，並持有明尼蘇達州隱蔽攜槍許可，但他們從未見過他攜槍外出。

明州警方：官方說法令人不安

明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（Brian O'Hara）說：「這些影片本身會說明一切。」他表示特朗普政府說法「極度令人不安」，強調未見任何證據顯示普雷蒂曾經持槍威脅。

除了普雷蒂外，不到3周前，ICE人員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

特朗普歸咎民主黨造成混亂

總統特朗普則將最近2名公民遭聯邦執法人員擊斃事件，歸咎於明尼蘇達州民主黨民選官員，包括州長華爾茲和明尼阿波利斯市長傳萊。他在Truth Social寫道：「民主黨執政的庇護城市與州，拒絕與ICE合作。令人悲痛的是，有2名美國公民因為民主黨引發的混亂而喪命。」

針對2名美國公民遭聯邦探員射殺，前總統克林頓痛斥明尼阿波利斯的慘劇「駭人聽聞」，並表示：「所有相信美國民主承諾的人，都應挺身而出、大聲疾呼，證明國家仍屬於人民。」

克林頓並警告，特朗普政府官員在致命衝突事件上「對我們說謊」，並在移民打擊行動中採取越來越激進的手段。

奧巴馬：為每一美國人敲響警鐘

另一前總統奧巴馬和夫人米歇爾也發聲明譴責，強調事件凸顯總統特朗普對美國價值的「攻擊」。

奧巴馬夫婦在聯合聲明中表示：「普雷蒂遭到殺害是一場令人心碎的悲劇，同時也應該為每一位美國人敲響警鐘，無論黨派立場如何，我們國家的諸多核心價值正日益受到攻擊。」

聲明說：「全國各地民眾目睹「蒙面的移民及海關執法局（ICE）新進人員和其他聯邦幹員肆意妄為，採取似乎刻意用來恐嚇、騷擾、挑釁並危及主要城市居民的戰術，這種景象令人憤怒。」