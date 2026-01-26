Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季風暴襲美 | 緬因州小型客機墜毀 釀7死1重傷

更新時間：00:52 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-26 HKT

冬季風暴席捲全美之際，緬因州班戈國際機場於當地時間周日（25日）發生墜機慘劇，一架載有6名乘客及2名機員的小型客機在機場跑道起飛不久，因不明原因墜毀，造成7死1重傷。

事發於晚上7時45分，機場方面接獲跑道發生飛機意外的通報後，緊急救援隊隨即火速趕往現場。班戈機場於晚間8時25分證實，機場正針對這宗事件進行調查，第一線救援人員已在現場評估狀況。

失事飛機屬「龐巴迪挑戰者600」型號。維基網站
失事飛機屬「龐巴迪挑戰者600」型號。維基網站
緬因州受暴雪影響。法新社
緬因州受暴雪影響。法新社

據美聯社報道，一段空中交通管制員的錄音顯示，在飛機獲準起飛約45秒後，有人喊道：「飛機翻了。我們有一架客機翻了。」機場方面表示，救援人員不到一分鐘後就趕到了現場。

班戈國際機場提供直飛佛羅里達州奧蘭多、華盛頓特區和北卡羅來納州夏洛特等城市的航班，位於波士頓以北約320公里（200英里）。墜機事故發生後不久，機場便關閉，並將至少關閉至週三中午。

乘客來自德州律師行

據報飛機上的乘客皆來自德州休斯敦一間律師事務所。從當地電視台拍攝的畫面可以看到，事故現場冒出明顯濃煙，大批救援車輛在跑道上待命。雖然事發時現場正降下大雪，氣候條件惡劣，但目前尚無法確認大雪是否為造成事故的主因。

機場方面在晚上8時30分透過facebook發文證實，機場發生事故，現正調查中，由於事故導致跑道關閉，機場也呼籲民眾暫時避開該區域。

屬「龐巴迪挑戰者」600機型

聯邦航空管理局（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）接獲事故通報後，將聯合展開調查。根據FAA初步調查，失事飛機是一架「龐巴迪挑戰者600」（Bombardier Challenger 600），由休斯敦Arnold & Itkin律師事務所登記，當時機上載有2名機組人員與6名乘客。

「龐巴迪挑戰者600」是一款寬體商務噴射機，可容納9至11名乘客。它於1980年推出，是首款配備「可步行客艙」的私人噴射機，至今仍是受歡迎的包機選擇。

暴風雪襲美東  多地機場受影響

整個週末，這場範圍極廣的暴風雪為美國東部大部分地區帶來了雨夾雪、凍雨和降雪，導致大量空中和公路交通癱瘓，東南部數十萬戶家庭和企業斷電。

根據航班追蹤網站flightaware.com的數據顯示，週日約有12,000個航班取消，近20,000個航班延誤。費城、華盛頓、巴爾的摩、北卡羅來納州、紐約和新澤西州的機場都受到影響。

 

