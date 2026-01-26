墨西哥槍擊 | 槍手闖球場施襲釀11死12傷 朝球員、觀眾隨機開槍

墨西哥瓜納華托州薩拉曼卡市一個足球場周日（25日）下午發生槍擊事件，造成11人死亡、12人受傷。目擊者稱，當時有多名槍手坐車抵達現場，接著下車後朝球員與現場觀眾隨機開槍。

事發於當地下午5時20分左右，現場是洛馬德弗洛雷斯社區，當時一場足球賽事剛結束，人們聚集在球場上。槍擊發生後，10人當場死亡，另有1人在醫院不治。12名傷者因槍傷正在接受救治。

國民警衛軍在現場附近站崗。法新社

警方封鎖現場調查。法新社

足球賽事剛結束

薩拉曼卡市政府表示，該市安全部門人員正在追查槍手下落，瓜納華托州總檢察院已介入調查。

暫時不清楚槍擊案原因，但已知當地近期暴力衝突頻傳，當局已對此表達強烈譴責。

市政府官員正在與州和聯邦當局協調，包括州安全部長、檢察官和墨西哥聯邦安全部隊，並向總統辛鮑姆和州長請求援助。

販毒集團火併 暴力衝突釀數百死

近年來，瓜納華托州已成為墨西哥最暴力的州分之一，這主要是由於哈利斯科新一代販毒集團（Jalisco New Generation）和聖羅莎·德·利馬（ Santa Rosa de Lima）販毒集團之間的衝突所致，這2個集團都被美國總統特朗普的政府認定為恐怖組織。

相關衝突已導致數百人被殺或失踪，大規模槍擊事件頻繁，並在全州範圍內發現多個亂葬崗。