俄烏戰爭 | 北韓為援俄陣亡軍人製雕像 金正恩現場指導
更新時間：11:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：11:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：11:25 2026-01-26 HKT
北韓官方朝中社周一報道，國務委員會委員長金正恩周日（25日）視察一家藝術工作室，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。
傳逾6000朝兵陣亡
路透社引述南韓、烏克蘭和西方消息指出，根據北韓與俄羅斯簽訂的共同防禦協議，2024年北韓向烏克蘭戰場派遣約1.4萬名士兵與俄羅斯軍隊並肩作戰，其中超過6000人陣亡。
金正恩周日視察萬壽臺創作社，指導將在海外軍事作戰功勳紀念館安置的雕像創作工作。
金正恩表示，這些雕像將「永遠傳頌令人敬佩子嗣的傳奇功蹟」。
金正恩高度讚揚海外作戰部隊英勇
金正恩多次高度讚揚赴海外作戰部隊的「英勇事蹟」，親自慰勞、授勳這些軍人，並積極參與陣亡士兵紀念設施籌建工作。
金正恩此舉正值北韓啟動召開關鍵黨代表大會的程序之際，預料今次會議將確立未來5年主要政策目標。
韓聯社引述分析人士指出，北韓執政勞動黨第9次代表大會預計將於下月初舉行，屆時可能舉行盛大閱兵式。
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT