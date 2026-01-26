Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭 | 北韓為援俄陣亡軍人製雕像 金正恩現場指導

即時國際
更新時間：11:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：11:25 2026-01-26 HKT

北韓官方朝中社周一報道，國務委員會委員長金正恩周日（25日）視察一家藝術工作室，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。

傳逾6000朝兵陣亡

路透社引述南韓、烏克蘭和西方消息指出，根據北韓與俄羅斯簽訂的共同防禦協議，2024年北韓向烏克蘭戰場派遣約1.4萬名士兵與俄羅斯軍隊並肩作戰，其中超過6000人陣亡。

金正恩視察雕像製作工序。法新社
金正恩視察萬壽臺創作社，指導將在海外軍事作戰功勳紀念館安置的雕像創作工作。法新社
金正恩周日視察萬壽臺創作社，指導將在海外軍事作戰功勳紀念館安置的雕像創作工作。

金正恩表示，這些雕像將「永遠傳頌令人敬佩子嗣的傳奇功蹟」。

金正恩高度讚揚海外作戰部隊英勇

金正恩多次高度讚揚赴海外作戰部隊的「英勇事蹟」，親自慰勞、授勳這些軍人，並積極參與陣亡士兵紀念設施籌建工作。

金正恩此舉正值北韓啟動召開關鍵黨代表大會的程序之際，預料今次會議將確立未來5年主要政策目標。

韓聯社引述分析人士指出，北韓執政勞動黨第9次代表大會預計將於下月初舉行，屆時可能舉行盛大閱兵式。

