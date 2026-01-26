Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其恐怖支解案 | 垃圾桶驚現無頭斷腿女屍 觸發婦女團體遊行抗議

更新時間：10:57 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:57 2026-01-26 HKT

土耳其伊斯坦堡發生駭人聽聞的支解案，一名37歲烏茲別克籍女子慘遭斬斷頭顱及截肢，之後棄屍垃圾桶內。土耳其警方獲報後，及時在機場攔截試圖出境的3名烏茲別克籍男子。此案引發土耳其婦女權益團體高度憤慨，數千人上街抗議，要求政府正視殺害女性的社會危機。

3名烏茲別克疑犯被捕

案件於上周六（24日）揭發，一名負責回收廢紙的工人當晚在伊斯坦布爾歐洲區希什利的垃圾桶內，發現一具被床單包裹的女性殘軀，死者的頭部與雙腿均被截斷，當場嚇壞報警。

土耳其頻傳女性被害，點燃了婦權團體的怒火。法新社

警方現正搜尋女屍的頭顱及殘肢下落。經翻查閉路電視後，警方發現2名男子曾將一個沉重的行李箱丟棄在另一個垃圾桶內。

案發數小時後，警方在伊斯坦布爾機場及時截獲2名正準備出境的烏茲別克籍可疑男子，隨後又逮捕第3名同國籍嫌犯。

點燃婦女團體怒火

由於案件兇殘，點燃了婦權團體的怒火，周日（25日）有超過千名示威者聚集在希什利區的奧斯曼貝地鐵站，高喊「女性不會再沉默」的口號，並高舉「停止男性暴力」、「殺人兇手接受審訊」以及「移民女性並不孤單」等橫額，並一路遊行到棄屍現場。

抗議團體「我們將停止殺害女性平台」（We Will Stop Femicides Platform）在安卡拉同步發起示威。該平台代表庫特憤怒表示：「兇手如此有恃無恐，竟然敢將遺體直接丟棄在眾目睽睽的垃圾桶，顯示他們相信自己能逃過法律制裁」。

土國頻傳女性遇害

土耳其官方並未定期發布女性遇害的數據，而由民間組織透過媒體報道彙整的統計數據，單是在去年，土耳其全國就有294名女性遭到男性殺害，另有297名女性死因可疑。

