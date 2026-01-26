遊日注意 | 最強寒流襲北海道 暴雪癱瘓交通 7千旅客新千歲機場過夜
日本今年冬季最強寒流侵襲北海道，帶來罕見暴雪，新千歲機場與札幌之間的交通幾乎全面癱瘓，JR列車停駛，巴士停運、計程車無法移動，令7千名旅客周日被迫在機場內過夜。到了周一早上，大量等待JR恢復營運的人排起長長的人龍，但JR北海道表示，目前正在進行除雪作業，最快也要當時地間下午1時才會恢復營運。
積雪突破1米深 近年罕見
札幌市今次降雪量驚人，積雪深度相隔4年再度突破1米，創下近年罕見紀錄。
JR北海道表示，受到大雪影響，周日包含特急列車與快速機場線（快速エアポート）在內，共有545班列車停駛，其中機場就有140班停駛。
除了鐵路停運外，新千歲機場往返羽田與成田機場的航班，共有56班取消；此外，高速公路也實施封閉，連接機場與市區的巴士自周日清晨起全面停運。
網民：「打地鋪也沒位子」
受到交通停駛影響，平時晚上11時半就關閉的新千歲機場，破例通宵開放給受困旅客使用，估計約有7000人。
現場網民分享照片驚呼，「真的是災難級」、「計程車招呼站有300人以上的外國人在排隊」、「全擠滿出不去的人」、「打地鋪也沒位子」、「機場變孤島了」。
札幌列車今午恢復
一名來自神戶的旅客表示，等JR恢復營運等了6個小時，最後放棄了；一名來自菲律賓的人則說，周日傍晚5點就到機場了，但是沒辦法到酒店，只好睡在機場。
JR北海道表示，周一將進行除雪作業，札幌圈的列車至少在下午1時以前，都會是停駛狀態。
