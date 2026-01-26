回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定

加拿大總理卡尼周日（25日）重申，會尊重《美墨加貿易協定》的承諾，加拿大無意尋求與中國達成自由貿易協定，強調中加雙方近期就電動車和農產品等商品達成的協議，是為了糾正過去幾年出現的一些問題。美國總統特朗普早前警告，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對進入美國的加拿大商品徵收100%的關稅。

周日下午，特朗普繼續表達不滿，他在Truth Social發文說：「中國正在成功且徹底地接管曾經偉大的加拿大。看到這種情況發生，我感到非常難過。」

卡尼早前訪華，會晤習近平，就電動車和農產品等商品達成協議。路透社

卡尼回應特朗普威脅。美聯社

卡尼重申無意與中國達成自由貿易協定。美聯社

卡尼（左一）表明，會尊重《美墨加貿易協定》的承諾。路透社

特朗普：中國將活吞加拿大

特朗普續稱：「中國將把加拿大活活吞噬，要完全吞噬它，包括摧毀它的企業、社會結構和整體生活方式。」

卡尼在渥太華回應時強調，加中兩國目前的工作，是為了糾正過去幾年出現的一些問題，他指的是中國製造的電動車、農產品和魚類產品等貿易項目。

卡尼表示，加拿大尊重對《美墨加協定》的承諾，該協定要求3國中的任何一國如果想與非市場國家（如中國）達成自由貿易協定，都必須提前通知其他3國。

加外長堅持貿易多元化

加拿大外長阿南德則指出：「我們需要保護和增強加拿大經濟，而貿易多元化是實現這一目標的基礎。這就是我們去中國的原因，也是我們將前往印度的原因。正因如此，我們不會把所有雞蛋放在一個籃子裡。

阿南德補充：「作為一個中等強國，我們力求確保自身利益得到滿足，我們已經在一些問題上與一些國家合作實現了這一點。看看烏克蘭問題上的志願者聯盟就知道了。隨著全球格局的變化，政府需要順應時代潮流。」

美財長：憂中方向加國傾銷商品

美國財長貝森特接受美國廣播公司（ABC）訪問時表明，如果加拿大與中國簽署自由貿易協定，憂慮中方會向加方傾銷商品，重申美國仍然可能會向加拿大徵收100%關稅。

在北京，中國外交部表示，中國發展與任何國家的外交關係，從來不針對第三方。