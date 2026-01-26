美聯邦執法明州男子被殺 民主黨議員阻撥款法案抗議暴力執法

美國明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯，上周六（24日）再次發生聯邦執法人員開槍擊斃公民事件，死者為37歲男護士。聯邦機構與當地警方導事發原因各執一詞，觸發當地緊張局勢升溫。多名民主黨籍聯邦參議員稱，將投票反對包括給國土安全部撥款的政府撥款法案，大幅推升本周聯邦政府停擺的風險。

明尼阿波利斯市警方證實，死者是當地居民普雷蒂（Alex Pretti），職業為急診室護士，警方記錄顯示為「美國公民」且「擁有合法的持槍許可」。國土安全部發布一張放在汽車座椅上的手槍照片，發言人稱死者隨身攜帶一把槍和兩個彈匣，事發時此人持槍靠近執法人員並「暴力反抗」，執法人員「出於自衛」開槍。



短片顯示 男子拿着手機

惟衝突前拍攝的片後顯示，普雷蒂並非持槍接近執法人員，而是拿着手機，似乎在拍攝執法人員的行動，其後7名聯邦執法人員在一間甜甜圈店外試圖制服該男子。片段中，一名執法人員將一名女示威者推倒在地後，普雷蒂上前擋在兩人之間，隨即執法人員對他的臉噴射化學刺激噴霧。數秒之後，一名灰衣執法人員似乎從普雷蒂的腰部取出某物，當時他跪在地上身體前傾，執法人員壓在他身上，隨即對他開槍。

片段顯示，普雷蒂躺在地上毫無反應，另一名男子說：「槍在哪？」事發後，旁觀者和附近居民與聯邦執法人員在現場發生衝突，執法人員使用辣椒噴霧、催淚氣體和震爆彈等來驅散人群。



州長籲結束對非法移民抓捕

明尼蘇達州州長沃爾茲表示，這是「另一可怕的槍擊事件」，「令人切齒」，呼籲總統特朗普立即結束在該州針對非法移民的抓捕行動。本月7日，美國移民及海關執法局(ICE)人員在明尼阿波利斯抓捕非法移民時，槍殺美國女公民古德，引發當地局勢緊張，全美多地示威反對暴力執法。

聯邦政府多數部門的資金將於1月30日耗盡。共和黨佔多數的國會眾議院已通過政府撥款法案，有效期至9月30日，但法案仍需參議院審批。參議院民主黨領袖舒默上周六（24日）晚說，如果將國土安全部撥款納入政府撥款法案，民主黨人將阻止通過法案。

多名民主黨籍聯邦參議員表示將投票反對包括向國土安全部提供資金的政府撥款法案。內華達州聯邦參議員馬斯托說，特朗普政府和國土安全部長諾姆「將訓練不足、好鬥的聯邦執法人員派上街頭，卻不追究他們的責任」。民主黨參議員沃納、布盧門撒爾、奧卡西奧-科爾特斯等也呼籲參議院民主黨人阻止向ICE提供資金。參議院規定，政府撥款法案需要60票才能通過。目前在參議院，共和黨佔據53席，民主黨45席，另有2名無黨籍參議員加入民主黨黨團。隨着越來越多民主黨籍參議員撤回對撥款法案的支持，再次發生政府關門的可能性越來越大。

美國歷史上持續時間最長的一次聯邦政府停擺，在持續43天後於2025年11月12日結束。