以色列國防軍加沙北部 搜索最後一具被扣押人員遺體
更新時間：05:45 2026-01-26 HKT
發佈時間：05:45 2026-01-26 HKT
以色列國防軍表示，已於周六（25日）在加沙地帶北部展開專項行動，搜尋最後一具以色列被扣押人員的遺體。以軍指出，行動範圍涵蓋多個由巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）控制的地區，並形容搜救行動具高度複雜性。
哈馬斯轄下武裝組織卡桑旅同日發表聲明，稱已向加沙停火斡旋方提供其掌握的最後一具以方被扣押人員遺體的詳細位置資料。
《以色列時報》引述消息報道，相關搜尋行動已於周末展開。以軍根據情報相信，遺體可能埋於加沙城東部一處民用墓地。以軍表示，預料行動需時數日，將採取一切必要措施尋回遺體，並運返以色列作安葬。
另外，巴勒斯坦通訊社報道指，以軍當日在加沙城及約旦河西岸中部城市拉姆安拉分別擊斃一名巴勒斯坦人，以軍暫未就相關事件作出回應。
