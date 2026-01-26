印尼西爪哇山泥傾瀉增至25死 仍有數十人失蹤 當局重啟搜救

印尼西爪哇省西萬邦地區周六發生山泥傾瀉，至少造成25人死亡，約72人失蹤。傾瀉由連日暴雨引發，大量泥土、岩石及倒塌樹木掩埋受災民居，當局正展開持續搜救行動。

事故發生在距首都雅加達以西約數十公里的帕西爾朗古村，超過30戶民宅被掩埋，約230名居民已被轉移至臨時政府安置點。當地部分山坡泥流高達5米，部分房屋甚至被掩埋至屋頂。

印尼西爪哇山泥傾瀉已致25死 72人失蹤 當局重啟搜救行動。路透社

印尼國家搜救機構表示，搜救人員徒手、使用農具以及無人機和搜救犬，在不穩定的泥流中搜尋受困者。負責人沙菲指，「我們受制於天氣，泥流仍然不穩定。搜救隊會運用所有資源，包括空中無人機、搜救犬和地面單位，但安全始終放在首位。」約250名搜救人員已在現場進行地毯式搜救，部分地區需人工清理泥流。

西爪哇持續暴雨持續。路透社

印尼副總統吉布蘭·拉卡前往災區視察，表示將採取措施防止類似災害重演，並敦促地方政府妥善管理易災地區的土地使用。環保團體指，此次山泥傾瀉與長期土地開發及環境破壞有關，涉及違反規劃管理的行為，保護區本應作為水源涵養及環境緩衝區。