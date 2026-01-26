英國擬成立「國家警察局」 被喻為「英版FBI」 應對恐怖主義及重大案件

英國政府周六宣布，將成立全新的「國家警察局」（National Police Service），被形容為「英國版聯邦調查局（FBI）」，以現代化警務架構，應對恐怖主義、詐騙、有組織犯罪等複雜罪行。

現行制度難以應對當前威脅

新機構將整合現有國家犯罪調查局（National Crime Agency）的職能，涵蓋毒品走私、人口販運等嚴重有組織犯罪，同時統一負責反恐、全國道路警政等跨地區警務工作。政府表示，新警隊成立後，其首長「國家犯罪專員」將成為全國最高級別執法人員，取代目前由倫敦大都會警察廳廳長擔任的地位。

內政大臣馬曼婷發聲明指，現行警務制度源於不同年代，已難以應對當前威脅。她表示，政府將建立一支配備頂尖人才及先進科技的國家級警察部隊，專責追查及打擊最危險的罪犯，形容其角色與美國聯邦調查局相若。

內政大臣馬曼婷指現行警務制度源於不同年代，已難以應對當前威脅。路透社

目前英格蘭及威爾斯共有43支地方警隊，部分同時承擔全國性職能，例如倫敦警隊負責反恐工作。馬哈茂德指出，警務改革將有助地方警隊專注處理社區層面的案件，如店舖盜竊及反社會行為。

英國政府將於周一公布全面警務改革方案，並形容為自1829年建立現代警察制度以來最大規模的改革。外界預期，政府亦可能削減全國警隊數目，以節省開支並提升打擊罪案效率。