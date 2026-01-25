生擒馬杜羅︱委內瑞拉裝備失靈士兵吐血　特朗普親證動用「干擾器」

1月3日，美國總統特朗普派出美軍突擊委內瑞拉，強行捉走該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。事後，有傳美軍曾使用「秘密武器」。

台灣中央社報道，特朗普在白宮接受《紐約郵報》（New York Post）獨家訪問時證實，美軍行動中使用稱為「干擾器」（Discombobulator）的秘密武器，「讓（敵方）裝備無法運作」。

訪問中，特朗普先是稱「這款干擾器。我不能談論此事」，隨後又稱「我很想談」，並證實美軍在這次秘密行動中使用這款武器。

報道：拜登政府購入「秘密武器」

特朗普表示，他們（委內瑞拉）配備俄羅斯和中國火箭，始終無法發射火箭。美軍進入時，對方按下「按鈕」，完全無法起作用。

媒體報道，拜登政府曾購買一款疑似可導致「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）的脈衝能量武器，特朗普是在被問及相關報道時發表了上述言論。外界對這款武器所知甚少，但相關報道引述委內瑞拉事發現場描述，據稱馬杜洛的槍手當時被攻擊，「流鼻血」並吐血。



一名馬杜羅守衛隊成員回憶說：「突然之間，我們的所有雷達系統都無故停止運作。接著我們看到無人機，很多無人機。飛越我們的陣地。我們不知如何應對。」

守衛隊成員全部倒地

該名守衛隊成員又指，8架直升機隨後出現，載著約20名美軍人員進入該地區。後來美軍發射了「某種東西」，像是一種非常強烈的聲波。頓時覺得腦袋從內部炸開。現場守衛隊開始流鼻血，有人還吐血。各人亦倒在地上，無法動彈。