日本暴雪︱除雪期間致4死 金澤市積雪量超往年同期平均九倍　

日本受入冬以來最強寒流侵襲，多地受暴雪吹襲，氣溫嚴寒。自20日以來的強降雪已在除雪期間造成最少4死26傷。據消防廳資料，新潟縣內，魚沼市與佐渡市各有1死；長岡市有2死。



日本氣象廳（JMA）今（25日）針對石川縣與鳥取縣發布多項「顯著大雪」警報，其中金澤市累積雪量已超越往年同期平均的九倍。報道指，至25日上午6時前的6小時內，降雪量達37厘米，為1997年開始統計以來的最高紀錄。截至上午9時，金澤市的積雪深度已達64厘米。

昨日（24日）晚上，新潟縣田上町的JR信越本線，一輛行駛在鐵軌上的汽車遭電車追尾。事發後，警方通報，事故造成私家車60多歲女司機左膝擦傷，傷勢較輕。



涉事婦人表示「誤以為鐵路是道路而駛入」。警方認為，也可能是大雪導致難以分辨路面，正在調查事故原因。距離現場以北約7公里處的新潟市秋葉區的氣象廳觀測點，昨晚8時，一小時內降雪1厘米，到晚上9時積雪已達34厘米。