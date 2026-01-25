AI人工智能︱詐騙集團冒充比利時國王 靠生成影片呃錢

AI（人工智能）極速發展，其生成的圖像或影片讓人難辨真假。比利時調查人員周六（24日）透露，去年（2025年）年初開始，有人利用AI技術犯冒充比利時王室成員，向外國政界、商界要人等騙取錢財。



新華社報道，比利時聯邦檢察官表示，詐騙集團利用電郵、電話、即時通訊軟體布設陷阱，利用人工智能（AI）生成的假片，冒充比利時國王菲利普（King Philippe）或其核心幕僚，企圖騙取與王室可能有關係的人員錢財。

本月新一波詐騙活動中，騙子還以國王名義向比利時企業高層發送「影片訪談邀請」或是「晚宴邀請」，並要求對方支付「贊助費」。

除外國政要和商界領袖外，詐騙集團還向與比利時王室關係密切的比利時本土家庭下手。

比利時聯邦檢察官辦公室在一份聲明中説：「所幸，大多數受害者很快識破騙局。」不過，仍有一人被騙。聯邦檢察官説，目前正聯合聯邦警察，對相關詐騙失敗案件展開調查。