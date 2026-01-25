中韓關係︱李在明訪華後 南韓人1月訂中國旅行產品急增87%
更新時間：17:25 2026-01-25 HKT
發佈時間：17:25 2026-01-25 HKT
南韓總統李在明1月初到北京國事訪問後，據報南韓人近期到中國旅遊需求急增。
韓聯社報道，李在明月初與中國國家主席習近平會面後，韓中兩國關係向好，加上中國延長對南韓免簽入境的政策，南韓旅遊業界刺激國民對中國旅遊產品需求。
南韓旅行社Verygoodtour周日（25日）表示，在李在明1月4日抵京起計至1月21日，有7351人預訂中國旅遊產品，同比大增87.8%，預訂赴滬旅遊產品的增幅更高達142.4%。
更多南韓年輕人料赴京滬旅遊
另外，據旅行社黃色氣球數據，今年農曆新年假期出遊的旅行套餐銷量同比增逾21%，其中中國旅遊產品佔16.5%。公司表示越來越多南韓年輕人計劃到北京和上海旅遊。
南韓旅行社正增加中國旅遊的套餐。哈拿旅遊、模德旅遊、Verygoodtour、黃色氣球等正推出針對各年齡層和消費群的旅行產品，配合國民對中國旅遊需求殷切。
