中韓關係︱李在明訪華後 南韓人1月訂中國旅行產品急增87%

南韓總統李在明1月初到北京國事訪問後，據報南韓人近期到中國旅遊需求急增。

韓聯社報道，李在明月初與中國國家主席習近平會面後，韓中兩國關係向好，加上中國延長對南韓免簽入境的政策，南韓旅遊業界刺激國民對中國旅遊產品需求。

南韓旅行社Verygoodtour周日（25日）表示，在李在明1月4日抵京起計至1月21日，有7351人預訂中國旅遊產品，同比大增87.8%，預訂赴滬旅遊產品的增幅更高達142.4%。



相關新聞：李在明訪華︱韓媒：習近平贈多項禮物 包括電動單車彭麗媛CD

更多南韓年輕人料赴京滬旅遊

另外，據旅行社黃色氣球數據，今年農曆新年假期出遊的旅行套餐銷量同比增逾21%，其中中國旅遊產品佔16.5%。公司表示越來越多南韓年輕人計劃到北京和上海旅遊。



相關新聞：中日交惡 | 去年12月中國顧客大跌4成 衝擊日本百貨業績

南韓旅行社正增加中國旅遊的套餐。哈拿旅遊、模德旅遊、Verygoodtour、黃色氣球等正推出針對各年齡層和消費群的旅行產品，配合國民對中國旅遊需求殷切。