Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中韓關係︱李在明訪華後 南韓人1月訂中國旅行產品急增87%

即時國際
更新時間：17:25 2026-01-25 HKT
發佈時間：17:25 2026-01-25 HKT

南韓總統李在明1月初到北京國事訪問後，據報南韓人近期到中國旅遊需求急增。

韓聯社報道，李在明月初與中國國家主席習近平會面後，韓中兩國關係向好，加上中國延長對南韓免簽入境的政策，南韓旅遊業界刺激國民對中國旅遊產品需求。

南韓旅行社Verygoodtour周日（25日）表示，在李在明1月4日抵京起計至1月21日，有7351人預訂中國旅遊產品，同比大增87.8%，預訂赴滬旅遊產品的增幅更高達142.4%。

相關新聞：李在明訪華︱韓媒：習近平贈多項禮物  包括電動單車彭麗媛CD

更多南韓年輕人料赴京滬旅遊

另外，據旅行社黃色氣球數據，今年農曆新年假期出遊的旅行套餐銷量同比增逾21%，其中中國旅遊產品佔16.5%。公司表示越來越多南韓年輕人計劃到北京和上海旅遊。

相關新聞：中日交惡 | 去年12月中國顧客大跌4成  衝擊日本百貨業績

南韓旅行社正增加中國旅遊的套餐。哈拿旅遊、模德旅遊、Verygoodtour、黃色氣球等正推出針對各年齡層和消費群的旅行產品，配合國民對中國旅遊需求殷切。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
9小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
8小時前
張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 
18:14
張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 
影視圈
6小時前
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
影視圈
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
8小時前
攀登101｜Alex Honnold用91分鐘成功登頂 徒手爬城市建築創紀錄
00:42
台北101｜Alex Honnold用91分鐘登頂 創零防護攀摩天樓紀錄
即時國際
4小時前