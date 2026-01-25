梅拉尼婭紀錄片｜月底全球上映 白宮私人首播拳王泰臣等嘉賓出席

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的紀錄片1月30日份全球上映，影片周日（25日）率先在白宮舉行私人首映。

梅拉尼婭的外事顧問兼經紀人貝克曼（Marc Beckman）表示，特朗普、梅拉尼婭與家人和親朋好友在白宮東翼首映觀看紀錄片。



相關新聞：美第一夫人稱與普京保持溝通 助解決烏克蘭失散兒童問題

記錄時裝外交等生活片段

紀錄片以「梅拉尼婭」為名，拍攝她在丈夫、美國總統特朗普第2個任期就職典禮前20日的生活片段。影片亦拍攝第一夫人的時裝品味、外交參與和身邊特勤局成員的日常工作，也有記錄特朗普的幽默。

路透社報道，梅拉尼婭在特朗普第2個任期內一直低調，片段罕有展現「第一夫人」的幕後生活。

預告片以2025年1月特朗普就職典禮為開場，梅拉尼婭頭戴海軍藍的寬邊帽出席。影片亦展現她為特朗普提供意見，其中一幕是她鼓勵特朗普在就職演說中強調總統是「締造和平和團結的人」。

紀錄片拍攝梅拉尼婭的生活片段。路透社

多名政商要人亮相首映

報道提到，約70名來自各界的嘉賓出席首映，包括前職業拳擊手泰臣（Mike Tyson）、約旦王后拉尼婭（Queen Rania）、亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）、通用電氣行政總裁卡普（Larry Culp）及亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）總裁霍普金斯（Mike Hopkins）。



相關新聞：特朗普直升機內「怒指梅拉尼婭」畫面瘋傳 唇語專家：討論聯合國手扶梯事故

紀錄片由拉特納（Brett Ratner）執導，梅拉尼婭經紀人貝克曼擔任製片，他促成與亞馬遜米高梅影業達成4000萬美元（約3.1億美元）的電影合約。貝克曼早前受訪時指，影片不全然是政治題材，第一夫人親自擔任創作指導。

梅拉尼婭將於周三（28日）在紐約證券交易所敲鐘，並宣傳紀錄片。她和特朗普將於周四（29日）出席在「特朗普—甘迺迪表演藝術中心」（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）舉辦的公眾首映。