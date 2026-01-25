Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%

即時國際
更新時間：15:35 2026-01-25 HKT
發佈時間：15:35 2026-01-25 HKT

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高，暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情。多國已就疫情作出防禦措施。

泰國《曼谷郵報》24日報道，由於有大量印度遊客入境觀光，布吉國際機場已加強對來自印度遊客的健康監測。機場負責人稱，正在向泰國疾管部門尋求指導，以確定是否在全國入境檢查處實施額外的防疫措施。

死亡率達75%

爆發疫情的西孟加拉邦與尼泊爾東部接壤，尼泊爾衞生部上周五（23日）下令加強機場及邊境口岸檢查站的檢疫監測。英國《獨立報》報道，印度當局正採取措施應對西孟加拉邦爆發的尼帕病毒疫情。當地媒體通報稱，感染者在加爾各答及週邊地區醫院接受治療，其中一名病患病情危重，已有近百人被要求居家隔離。

1998年到1999年，尼帕病毒導致的疫情曾在馬來西亞、新加坡蔓延，導致百餘人死亡，百萬隻豬因此被撲殺，此後該病也曾在印度、孟加拉、菲律賓爆發。

病毒可人傳人

世界衛生組織將尼帕病毒列為致命的人畜共通病毒，主要由果蝠攜帶。該病毒可透過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率在40%到75%之間。

根據世衛組織介紹，這種病毒從感染到出現症狀的潛伏期一般為4天至14天，最長可達45天。目前尚無專門針對尼帕病毒的疫苗和有效療法。

