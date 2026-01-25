莎翁真身？英女權學者出書 指莎士比亞為黑人猶太女性

英國女權歷史學者科斯萊特（Irene Coslet）將出版新書，聲指大文豪莎士比亞是「黑人猶太女性」，顛覆大眾對莎翁身份認知。

畢業於倫敦政治經濟學院的科斯萊特認為，真正的莎士比亞實是名為巴薩諾（Emilia Bassano）的女性。書中論述巴薩諾是與英國都鐸王室有關的詩人，並用筆名「莎士比亞」撰寫莎翁全集，作品其後遭教育程度低、姓名為威廉莎士比亞（William Shakespeare）的男子盜用。



書中所指這名「莎士比亞」，生於史特拉福，即大眾所知莎翁出生地。

批莎士比亞教養低難寫大作

科斯萊特稱巴薩諾是伊利莎伯一世宮內大臣亨斯頓男爵凱瑞（Henry Carey）的情婦，凱瑞男爵正是宮務大臣劇團（Lord Chamberlain's Men）的贊助者，歷史記載莎士比亞在此劇團成名和工作多年。



相關新聞：黑人飾演「朱麗葉」！與羅密歐湯賀蘭試戲照曝光 網友吐槽：似準備打交

她質疑，史學界多年來未能解釋從事放高利貸、教育程度不高的「莎士比亞」，何以同此博學。她提出，巴薩諾有北非和猶太兩重身份，有能力寫出高水準的文學作品，更認為英語國家的根源來自具多元文化身份的巴薩諾，稱其為「文明之母」。

部分人認為莎士比亞的作品出自與他同期的劇作家馬羅（Christopher Marlowe）之手，史載莎士比亞的教育程度不高，因此有人認為他難以創作高水平的文學。

她接受英國《每日電訊報》訪問稱，若「莎士比亞」是黑人女性，可令世人更關注和平和公義議題，並表示莎翁是女性的論述被刻意抹去，膚色也遭「漂白」。

美作家疑莎翁賣名圖利

美國著名作家皮考特（Jodi Picoult）2024年也曾出書指莎士比亞販賣自己姓名予匿名作者圖利。

學界對莎士比亞身份一直有共識。莎翁1564年生於史特拉福，在當地讀初中，1616年逝世，終年52歲。