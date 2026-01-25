Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莎翁真身？英女權學者出書 指莎士比亞為黑人猶太女性

即時國際
更新時間：13:58 2026-01-25 HKT
發佈時間：13:58 2026-01-25 HKT

英國女權歷史學者科斯萊特（Irene Coslet）將出版新書，聲指大文豪莎士比亞是「黑人猶太女性」，顛覆大眾對莎翁身份認知。

畢業於倫敦政治經濟學院的科斯萊特認為，真正的莎士比亞實是名為巴薩諾（Emilia Bassano）的女性。書中論述巴薩諾是與英國都鐸王室有關的詩人，並用筆名「莎士比亞」撰寫莎翁全集，作品其後遭教育程度低、姓名為威廉莎士比亞（William Shakespeare）的男子盜用。

書中所指這名「莎士比亞」，生於史特拉福，即大眾所知莎翁出生地。

批莎士比亞教養低難寫大作 

科斯萊特稱巴薩諾是伊利莎伯一世宮內大臣亨斯頓男爵凱瑞（Henry Carey）的情婦，凱瑞男爵正是宮務大臣劇團（Lord Chamberlain's Men）的贊助者，歷史記載莎士比亞在此劇團成名和工作多年。

相關新聞：黑人飾演「朱麗葉」！與羅密歐湯賀蘭試戲照曝光  網友吐槽：似準備打交

她質疑，史學界多年來未能解釋從事放高利貸、教育程度不高的「莎士比亞」，何以同此博學。她提出，巴薩諾有北非和猶太兩重身份，有能力寫出高水準的文學作品，更認為英語國家的根源來自具多元文化身份的巴薩諾，稱其為「文明之母」。

部分人認為莎士比亞的作品出自與他同期的劇作家馬羅（Christopher Marlowe）之手，史載莎士比亞的教育程度不高，因此有人認為他難以創作高水平的文學。

她接受英國《每日電訊報》訪問稱，若「莎士比亞」是黑人女性，可令世人更關注和平和公義議題，並表示莎翁是女性的論述被刻意抹去，膚色也遭「漂白」。

美作家疑莎翁賣名圖利

美國著名作家皮考特（Jodi Picoult）2024年也曾出書指莎士比亞販賣自己姓名予匿名作者圖利。

學界對莎士比亞身份一直有共識。莎翁1564年生於史特拉福，在當地讀初中，1616年逝世，終年52歲。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
6小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
6小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
20小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
5小時前
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
19小時前