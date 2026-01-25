美國批世衛強制戴口罩打疫苗抗疫 譚德塞：只屬建議
美國早前宣布正式退出世界衛生組織（WHO），國務卿魯比奧與衛生部長小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）批評WHO在新冠（COVID-19）疫情期間失職。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）反駁美國說法不實。
美批世衛陷國際權力政治
小羅拔甘迺迪上周六（25日）在社交平台表示，世衛偏離原本使命，並已「陷入官僚主義、利益衝突及國際權力政治」，批評世衛在2019年新冠疫情期間失誤，導致小型企業因強制戴口罩與疫苗命令倒閉，世衛因此須負責。
他續稱，美國退出世衛是將美國公共衛生權交還國民。美國副衛生部長奧尼爾（Jim O'Neill）也指責世衛忽視科學，強推封鎖措施。
譚德塞：從未建議封鎖
世衛秘書長譚德塞在社交平台反駁稱，世衛建議使用口罩、保持社交距離和接種疫苗，但並未建議各國政府強制配戴口罩或施打疫苗，也從未建議實施封鎖措施。
他表示世衛的病毒變化科學證據，為各國提供技術建議和指引，各國從而根據國情作出最佳決策。他續指，每個主權國家都根據各自需求和情況自行決定。
至於美國拖欠2024年和2025年的2.6億美元（約20.2億港元）會費，世衛執行委員會將於2月會議討論。
