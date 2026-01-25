日本黨魁辯論︱高市早苗倡加強防衛 在野黨批致日中交惡

日本眾議院解散後，朝野10大黨魁上周六（24日）晚舉行首場在網上平台的政策論戰，首相、自民黨總裁高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，稱「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」。她又提到，日本與中國之間仍持續在各個層級對話。

高市：自己國家自己保護

高市早苗強調，日本的安全保障正面臨第二次世界大戰後最嚴峻的環境。她表示，日美同盟依然是日本安全保障的基石，但也必須重新確認「自己的國家必須由自己守護」的基本立場。



高市又提到，自民黨執政時早已納入修訂安全保障三份文件，加強防衛產業並放寬相關管制等內容，有助全面提升日本的防衛能力。

至於情報與反間諜機制，高市強調至關重要，認為須進一步就防止間諜活動立法，以及加強情報蒐集。她又指政府正推動有關法案，並指日本必須在制度、實力與國民意識三管齊下，建立務實的外交與安全保障體系。



野田佳彥：高市言論加劇中日緊張

野田佳彥質疑高市言論令日中關係惡化。路透社

針對高市曾在國會表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，新成立由立憲民主黨與公明黨合組的第一大在野黨「中道改革聯合」共同代表野田佳彥認為，高市的說法「明顯加劇了與中國之間的緊張關係」。野田指出，目前的日中關係極為嚴峻。

野田表示，雖然中國近來做法過於強硬，例如對自衛隊戰機作雷達照射，屬極其危險、不可接受的行為，日本理應提出嚴正抗議，但他續指在「認知作戰」層面，日本正被貼上「軍國主義復活」標籤，野田稱「日本對這種指控並沒有做出足夠、有力的反駁」。

高市重申日本非「軍國主義國家」

高市回應稱，政府並非「完全沒有反駁」，強調日本已透過多種管道和在多邊外交場合說明立場，包括與各國領袖遠距會談，清楚表達「日本並非軍國主義國家，而是延續一貫的和平立場」。



高市也提及，日本作為中國鄰國，兩國之間確實存在多項課題，但正因如此，更需要保持對話。

在防衛預算方面，高市表示，日本的基本方針是根據需要逐項加強，重申日本須具有「守護自身的防衛能力」。

隨着本地生產總值（GDP）增長，日本提前達到防衛預算佔GDP的2%目標。認知作戰、保護衛星和海底電纜，以及加強防衛產業規模，仍是高市政府未來的整體方向。