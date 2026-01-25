明尼蘇達州大示威抗議ICE 700多商戶關門

美國明尼蘇達州民眾上周五（23日）舉行大規模示威，抗議移民及海關執法局（ICE）針對非法移民的暴力執法。明州當日共有700多間商戶宣布關門歇業，以示抗議。

追究槍殺當地女子人員責任

本次抗議活動由當地工會、社區等聯合發起，參與者要求ICE人員立即離開明尼蘇達州，並要求追究1月7日槍殺當地女子古德的ICE人員法律責任等。



當天上午，大批神職人員來到明尼阿波利斯－聖保羅國際機場，與數百名機場工作人員一道舉行抗議，約100名神職人員被捕。在明州關押非法移民的聯邦機構大樓外，試圖封鎖道路的示威者與警方對峙並爆發衝突，多人被捕。



約1.5萬名示威者冒着零下20攝氏度的嚴寒，在明州最大城市明尼阿波利斯市中心集會遊行。

另有約2萬人在NBA明尼蘇達森林狼隊的主場球館集會。 據抗議活動組織者統計，23日明州共有700多間商戶宣布關門歇業，包括酒吧、餐廳、商店等。