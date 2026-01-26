冬季風暴襲美 | 至少7死24州進緊急狀態 逾百萬戶停電 1.6萬航班取消

一場大規模冬季風暴周日（25日）自美國南部向東北部地區推進，帶來暴雪等極端天氣，全美超過100萬戶停電，至少7人在嚴寒中喪生，逾萬航班取消，至少24個州進入緊急狀態。全美各地各類冬季氣象預警合計覆蓋約40州、約2.45億人口受影響。美國多地周一仍會出現降雪和冰凍，低溫天氣仍將持續多日。

2.45億人口受影響

美國電力追蹤網站PowerOutage.us數據顯示，截至美東時間周日下午4時左右，全美共有107萬用戶斷電，其中約33萬戶在田納西州，約17萬戶在密西西比州，約14萬戶在路易斯安那州，約9萬戶在德州。斷電戶數稍後回落至98.5萬。



相關新聞：遊日注意｜北海道內陸跌至-28.1℃ 多地下周現十年一遇寒流

追蹤網站Flightaware.com顯示，全美周日有超過1.6萬班機取消，機場暫停升降，創下疫情後新記錄，周一仍會有近500班機取消，航空運輸大受影響。身在白宮的總統特朗普在Truth Social發文表示：「我們將持續監控，並保持與所有風暴路徑上的州保持聯繫。保重，保暖！」

華盛頓列根機場近100%航班取消

華盛頓列根國家機場取消率接近100%，紐約拉瓜迪亞機場、費城國際機場取消率超過90%。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，今次冬季風暴帶來的極端寒冷天氣已造成至少7人喪生。出於安全考慮，波士頓、費城、紐約等多地公立學校將於周一停課或轉為線上教學。

紐約市5人戶外凍死 疑露宿者

紐約市長馬姆達尼表示，紐約市戶外至少有5人死亡。當地警方說，這些人看起來都是無家可歸者。路易斯安那州衛生部門指，當地2名男子死於冬季風暴引發的失溫。

在首都華盛頓、賓夕法尼亞州、新澤西州、紐約州等地，降雪從清晨持續至晚上。國家氣象局的統計數據顯示，東北部多個城市的降雪量超過20厘米，局部地區的降雪量達45厘米以上。

芭蕾舞團及百老匯演出臨時取消

在人口密集的紐約市，中央公園周日下午5時已監測到約22厘米降雪。受天氣影響，紐約拉瓜迪亞機場當天關閉，紐約城市芭蕾舞團以及百老匯《獅子王》《阿拉丁》《拉格泰姆》等演出臨時宣佈取消，紐約市博物館和紐約公共圖書館宣佈閉館。



相關新聞：濟南下雪如暴雨梨花針 科普：為何雪花不是六角菱花？｜有片

聯邦辦公室今關閉

首都華盛頓的居民醒來時，行人路和道路上覆蓋著數英吋厚的積雪，隨後是大冰雹。聯邦辦公室已於周一關閉。華盛頓、費城和紐約的幾個主要機場當天幾乎所有航班都被取消。

風暴掃過南方後，周日進入東北部，預計將從華盛頓州經紐約和波士頓帶來約30至60厘米厚的積雪。至少有23個州和美國首都華盛頓州宣布進入緊急狀態。