美國明尼蘇達州移民執法再釀命案 37歲男遭擊斃 當地引發衝突

更新時間：06:47 2026-01-25 HKT
發佈時間：06:47 2026-01-25 HKT

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市周五（24日）早上再發生涉及移民執法的致命槍擊事件，一名37歲男子在聯邦執法人員行動中中槍身亡。當地警方證實，死者為美國公民，持有合法槍械許可，事件引發社會強烈爭議。

死者任職護士 無刑事前科

明尼阿波利斯警方表示，死者為當地居民亞歷克斯．普雷蒂（Alex Preti），任職急症室護士，警方紀錄顯示其無刑事前科。美國國土安全部則稱，事發時死者隨身攜帶一把手槍及兩個彈匣，並靠近執法人員及作出「暴力反抗」，人員遂在自衛情況下開槍。

不過，社交媒體流傳的現場影片與官方說法出現落差。片段顯示，多名聯邦執法人員在一間甜甜圈店外將一名男子按壓在地，期間傳出槍聲，男子倒地後，仍有執法人員再度開槍。有當地媒體引述事前拍攝的影片指出，該男子當時手持手機，疑似正在拍攝執法人員行動，而非持槍逼近。

事件後，現場一度爆發衝突，聯邦人員使用辣椒噴霧、催淚彈及震爆彈驅散群眾。其後數百名示威者到場抗議，並以垃圾桶設置路障封鎖街道。

明尼蘇達州州長沃爾茲形容事件「令人髮指」，並已緊急聯絡白宮，要求立即終止在州內的移民執法行動。這是本月內當地第二宗涉及移民執法的致命事件，進一步加劇聯邦政府與地方當局之間的緊張關係。

