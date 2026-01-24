瘋狂駕駛｜司機開車直撞入底特律機場櫃台 6人受傷

美國密歇根州大城底特律周五發生驚悚車禍，一輛深色轎車突然衝破底特律都會韋恩縣機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）玻璃門，直衝入大堂撞向達美航空櫃台，至少6人受傷。

司機開車直撞入底特律機場櫃台。 美聯社

綜合美媒報道，機場管理當局說，事發於當時晚上約7時30分。肇事汽車被警察拘留，肇禍原因仍待調查。6名傷者當場接受治理。相關聲明未透露肇事車輛上除了司機有沒有其他人。

司機開車直撞入底特律機場櫃台，離境大堂玻璃門幾乎粉碎。 X@rawsalerts

網傳影片顯示，肇事車輛為深藍色或黑色平治四門房車，衝進機場的離境大堂後停在達美航空櫃台前方，引擎蓋、後車廂蓋都打開了。機場離境大堂玻璃門幾乎粉碎，附近到處都是玻璃、雜物。所幸當時報到櫃檯前沒甚麼人，一名航空迷網友拍攝的畫面顯示，車輛衝進大堂剎那間，少數人迅速跑開躲過一劫。

司機開車直撞入底特律機場櫃台，滿地碎片。 X@rawsalerts

另有影片顯示，可疑人物身穿美國國家美式足球職業聯盟底特律熊獅隊（Detroit Lions）黑色球衣，肇事後下車舉起雙手，神情恍惚，機場工作人員上前把他帶走時，他突然抗拒並大吼大叫。警方尚未此人是否肇事司機。

達美航空向哥倫比亞廣播公司（CBS）發出聲明稱，事故並未影響該公司營運，3名員工遭遇碎片波，但沒有受傷。

事發機場是美國三大航空之一達美航空的樞紐基地。ABC指出，案發地點是機場的麥納馬拉航廈（McNamara Terminal），主要提供達美航空與天合聯盟（SkyTeam）合作業者售票與報到服務。