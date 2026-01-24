特朗普威脅加拿大勿與中國達成貿易協議 否則「徵100%關稅」

美國總統特朗普周六表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對所有加拿大進口商品徵收100%的關稅。

加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇的演講，被外界視為公開抵抗美國霸權的檄文。路透社

特朗普在自家社交平台Truth Social寫道：「如果卡尼認為他能把加拿大變成中國向美國輸送商品的『轉運港』，那他就大錯特錯了。」特朗普稱：「中國會把加拿大生吞活剝，徹底吞噬它，包括摧毀他們的企業、社會結構和生活方式。如果加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加拿大商品將立即面臨100%的關稅。」