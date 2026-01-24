東京大學名醫涉收賄被捕 銀座酒店、泡泡浴性招待30次

日本東京大學再爆醜聞！東京警視廳今天（24日）逮捕醫學研究所62歲教授佐藤伸一，他涉嫌接受私企企業娛樂款待，包括享受高級會所、風月場所等，讓對方受惠於合作研究計畫。



據東京警視廳稱，佐藤伸一於2023年3月至2025年8月期間，在東京銀座的高檔俱樂部和色情場接受性招待至少30次，平均每月2次，涉款約180 萬日元（近9萬港元）。他的下屬也多次接受招待。

佐藤伸一曾任日本皮膚病學會年會主席。 《医学界新聞》週刊

相關新聞：東京大學命案︱中國女子爬煙囪墮下身亡 友人：原一同欣賞夜景

報道指出，東京大學有一項「社會合作計畫」，由大學與私人企業就具有高度公共利益的問題合作展開研究，研究費用由私人企業承擔，大學方面獲得資源培養人才，企業則可將研究成果應用於自身產品開發。

「日本化妝品協會」基於該項目，於2023年4月與東大合作啟動了「臨床大麻素研究計畫」，致力研究大麻二酚（CBD，一種源自大麻的化合物）在健康等領域的應用。被捕教授對於研究方向有最終決定權。

東京大學醫科研究所。 官網圖片

佐藤伸一作客日本化妝品協會Youtube影片。

叫停研究後被追討

雙方2022年5月起接觸，佐藤2023年至2024年涉嫌收受180萬日圓的風月場所娛樂費用，換取協助研究計畫進行。後來東大以拖欠研究經費等原因，於去年3月終止合約，協會遂憤而提告索賠超過4,000萬日圓（約199萬港元），令招待細節曝光。

訴訟文件顯示，東大與該協會於2023年3月左右簽署了一份聯合研究協議，但在協議簽署前幾星期，教授們開始多次要求在豪華俱樂部和其他場所進行娛樂活動。其中一張收據顯示，2023年3月30日，教授們在銀座一傢俱樂部消費了527,100日圓（2.6萬餘港元）。