徒手攀登101｜Alex Honnold遇雨推遲挑戰 「法國蜘蛛人」22年前同一處境被迫綁安全繩

美國傳奇攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）計劃徒手攀爬508米高的台北101大樓，原定周六（24日）攀登，因天候因素延至周日。



事實上，早在2004年，台北101完工後不久，著名的「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）就曾成功登頂，不過當時同樣陰雨綿綿，他被迫放棄不用任何器具的徒手攀登，在台北101要求下繫上安全繩，留下些許遺憾。

相關新聞：Alex Honnold徒手攀爬台北101 因天氣不佳延期明天

2004年12月25日聖誕節，台北101甫完工成為「世界第一高樓」，吸引了羅伯特赴台挑戰。當時台北天空也飄著細雨，樓高處風勢強勁，且101大樓玻璃帷幕與鋁合金表面濕滑，摩擦力大減，危險系數直線飆升。

羅伯特熱衷「Free Solo」，不依賴任何繩索或吸盤，僅靠四肢攀爬。但台北101管委會擔心一旦發生意外，會對大樓形象造成衝擊，強烈要求必須有安全措施。經過數度協商與拉鋸，亞倫羅伯特最終選擇妥協。

徒手攀爬但在身上綁一條安全繩」以防萬一。這也讓當年的挑戰，與霍諾德此次追求的「完全無繩索」在定義上有所不同。

當年羅伯特花了約4小時，成功爬完508米抵達101頂端，從聖誕老人手中接過禮物，成為一時佳話。