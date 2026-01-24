Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲兩日內4宗鯊魚咬人 滑浪者右腿被咬斷失血95%

即時國際
更新時間：17:45 2026-01-24 HKT
發佈時間：17:45 2026-01-24 HKT

澳洲悉尼兩日內發生4宗鯊魚咬人事件，一名男子周五（23日）滑浪期間，遭鯊魚咬至重傷，失血過多，體內一度只剩5%血液。

傷者大腿被咬斷失血多心臟停頓

27歲的德魯伊特（Andre De Ruyter）在曼麗海灘（Manly beach）手持滑浪板涉水行至水中期間，突然遭鯊魚襲擊，右邊大腿被咬斷，大量失血，被兩名滑浪者拖回岸上救起，德魯伊特期間心臟一度停頓。

德魯伊特低聲說了數次「止血帶」，拯救他的滑浪者避免他失血過多，扯下一條衝浪繩，緊綁在他的腿上止血。其後附近5名正在滑浪會練習心肺復甦法的學員聞聲而出，當時亦有兩名醫生、一名護士和一名救護員在沙灘，他們立刻前去急救。

相關新聞：3天內4宗鯊魚襲擊釀3傷 澳洲衝浪客腿遭啃爛危殆 悉尼北部海灘全關閉

醫護人員接報後，攜同比正常需要多一倍的血包，替德魯伊特輸血，並將其送至皇家北岸醫院搶救，其後情況由危殆轉為穩定。醫護人員原先估計德魯伊特只有低於5%機會生還。

陰雨天或導致鯊魚頻出沒

澳洲一連兩日四有鯊魚咬人事，新南威爾士州多個海灘已經關閉。

相關新聞：西澳海岸發現人頭遺骸  疑為元旦浮潛失蹤台男  附近多鯊魚出沒

專家估計，當地陰天和下雨，有機會引發鯊魚連環襲擊。降雨導致海水渾濁，吸引大量魚聚集在近峷，鯊魚逼近岸邊覓食。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
22小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
7小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
8小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立，涉嚴重違紀違法被查。
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查
即時中國
2小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
11小時前