澳洲兩日內4宗鯊魚咬人 滑浪者右腿被咬斷失血95%

澳洲悉尼兩日內發生4宗鯊魚咬人事件，一名男子周五（23日）滑浪期間，遭鯊魚咬至重傷，失血過多，體內一度只剩5%血液。

傷者大腿被咬斷失血多心臟停頓

27歲的德魯伊特（Andre De Ruyter）在曼麗海灘（Manly beach）手持滑浪板涉水行至水中期間，突然遭鯊魚襲擊，右邊大腿被咬斷，大量失血，被兩名滑浪者拖回岸上救起，德魯伊特期間心臟一度停頓。

德魯伊特低聲說了數次「止血帶」，拯救他的滑浪者避免他失血過多，扯下一條衝浪繩，緊綁在他的腿上止血。其後附近5名正在滑浪會練習心肺復甦法的學員聞聲而出，當時亦有兩名醫生、一名護士和一名救護員在沙灘，他們立刻前去急救。



醫護人員接報後，攜同比正常需要多一倍的血包，替德魯伊特輸血，並將其送至皇家北岸醫院搶救，其後情況由危殆轉為穩定。醫護人員原先估計德魯伊特只有低於5%機會生還。

陰雨天或導致鯊魚頻出沒

澳洲一連兩日四有鯊魚咬人事，新南威爾士州多個海灘已經關閉。



專家估計，當地陰天和下雨，有機會引發鯊魚連環襲擊。降雨導致海水渾濁，吸引大量魚聚集在近峷，鯊魚逼近岸邊覓食。