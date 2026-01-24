Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡｜兩岸網上瘋傳高市早苗祖父為「侵華日軍」 官方澄清：姓名不對、未曾從軍

更新時間：18:15 2026-01-24 HKT
發佈時間：18:15 2026-01-24 HKT

日本首相高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」議題作答覆，提到存亡危機事態等，引發中國政府強烈不滿。日媒發現，自從兩國關係出現緊張狀況，網上一度流傳關於高市早苗的假消息，聲稱高市的祖父是第二次世界大戰時的「侵華日軍」。

高市早苗辦公室回應指，網傳「祖父的姓名是錯誤的，且祖父也未曾當過日本兵。」

兩岸網上瘋傳高市早苗祖父是「侵華日軍」。
兩岸網上瘋傳高市早苗祖父是「侵華日軍」。
網上瘋傳高市早苗祖父是「侵華日軍」（微博截圖）。
網上瘋傳高市早苗祖父是「侵華日軍」（微博截圖）。
網上瘋傳高市早苗祖父是「侵華日軍」（微博截圖）。
網上瘋傳高市早苗祖父是「侵華日軍」（微博截圖）。
日媒《文藝春秋》證實高市祖父真正名稱為高市正亨。
日媒《文藝春秋》證實高市祖父真正名稱為高市正亨。

台灣事實查核中心（TFC）指出，大約從11月下旬開始，大陸網絡開始出現「高市祖父是侵華日軍」圖卡，聲稱一名跪地中國人遭斬首的照片，相中日本軍人「高市早雄」是高市早苗祖父。相關圖片及資訊在各大社群流傳，並出現各種文字版本或影像，單是流傳的日軍姓名，就有「高市早雄」、「高市正雄」、「高市利彥」等多個版本。台灣社群也約在11月下旬零星流傳圖卡，更多圖卡12月後傳出。

12月13日，台灣前立委邱毅在一個節目上也發表「高市祖父名為高市利彥，為南京大屠殺裏砍人的陸軍少佐」的說法。隨後大陸社群又根據同類報道，聲稱消息來源來自邱毅，謠言續廣傳。

煽動仇恨挑撥分化

台灣事實查核中心調查分析相關假消息，發文數高達7萬則，中心分析其中21個發布假消息的帳號，有13個疑似來自大陸。台灣事實查核中心分析指假消息「不排除是想要煽動對於日本的仇恨，進而挑撥並惡化台灣與日本之間的關係」。

共同社指出，日媒《文藝春秋》曾採訪過高市早苗的親戚，證實高市祖父真正名稱為高市正亨。至於日本軍人持刀照片，其可靠出處為1938年出版的《外人目睹中之日軍暴行》，其翻譯自英國記者田伯烈（Harold Timperley）著作《What War Means: the Japanese Terror in China》，然而當時相片並未詳載日軍姓名。

