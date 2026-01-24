印尼西萬隆山泥傾瀉 至少7死82失蹤

印尼西爪哇省西萬隆地區發生山泥傾瀉，造成至少7人死亡，82人失蹤。雅加達安塔拉通訊社引述當地警察局長尤加斯瓦拉表示，山泥傾瀉伴隨山洪暴發，「事發時，居民聽到一聲巨響」。

印尼新聞媒體《羅盤報》報道，事發於當地周六凌晨2時許。「強勁水流」與鬆散泥土從布拉朗朗山山坡湧下，摧毀一條村莊約30間房屋，當時多數村民正在熟睡。

印尼武裝部隊、地區災害管理機構、義工和社區民眾參與了緊急應變工作。當局已下令疏散居民。 《羅盤報》報道稱，周六山泥傾瀉的過境面積估計達30公頃。

印尼國家減災署發言人穆哈里周六 （24日）表示：「失蹤人數眾多，我們今天將盡力搜救。」

由於芝塔龍河（Citarum）和芝比特河（Cibeet）氾濫，西爪哇省卡拉旺縣30個鄉鎮中有20個遭受洪水侵襲。

2025年12月，印尼北蘇門答臘省、西蘇門答臘省和亞齊省發生致命山泥傾瀉和洪水，造成超過1,170人死亡。印尼政府提告指控6間公司破壞環境，導致這場致命災難。