Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼西萬隆山泥傾瀉 至少7死82失蹤

即時國際
更新時間：15:03 2026-01-24 HKT
發佈時間：15:03 2026-01-24 HKT

印尼西爪哇省西萬隆地區發生山泥傾瀉，造成至少7人死亡，82人失蹤。雅加達安塔拉通訊社引述當地警察局長尤加斯瓦拉表示，山泥傾瀉伴隨山洪暴發，「事發時，居民聽到一聲巨響」。

印尼新聞媒體《羅盤報》報道，事發於當地周六凌晨2時許。「強勁水流」與鬆散泥土從布拉朗朗山山坡湧下，摧毀一條村莊約30間房屋，當時多數村民正在熟睡。

印尼武裝部隊、地區災害管理機構、義工和社區民眾參與了緊急應變工作。當局已下令疏散居民。 《羅盤報》報道稱，周六山泥傾瀉的過境面積估計達30公頃。

印尼國家減災署發言人穆哈里周六 （24日）表示：「失蹤人數眾多，我們今天將盡力搜救。」

由於芝塔龍河（Citarum）和芝比特河（Cibeet）氾濫，西爪哇省卡拉旺縣30個鄉鎮中有20個遭受洪水侵襲。

2025年12月，印尼北蘇門答臘省、西蘇門答臘省和亞齊省發生致命山泥傾瀉和洪水，造成超過1,170人死亡。印尼政府提告指控6間公司破壞環境，導致這場致命災難。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
21小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
22小時前
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
6小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
7小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
10小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT