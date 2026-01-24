Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭之爭 | 特朗普牽企鵝漫步格陵蘭 白宮貼AI圖鬧大笑話

即時國際
更新時間：14:34 2026-01-24 HKT
發佈時間：14:34 2026-01-24 HKT

格陵蘭的風波雖然暫時告一段落，但美國總統特朗普顯然未放棄對格島的夢想。白宮周六（24日）在社交網站X上傳一張AI合成貼圖，顯示特朗普在白雪皚皚的環境中與企鵝同行的背影，企鵝手持美國國旗象徵已經歸順，另有格陵蘭旗。這張合成圖隨即鬧出大笑話，因為格陵蘭屬北半球，根本沒有企鵝棲息，而企鵝只會在南半球國家及南極洲生活。

在這張AI生成圖片中，79歲的特朗普似牽著一隻企鵝，正一步步走向格陵蘭島。圖片說明文字為：「擁抱企鵝。」

相關新聞：
格陵蘭之爭｜特朗普：協議賦予美國「全面軍事准入權」 傳擬加碼送島民100萬美元換入美公投

白宮在X貼上這張合成圖，鬧出大笑話。白宮X
白宮在X貼上這張合成圖，鬧出大笑話。白宮X
特朗普的關稅政策早前衍生出企鵝迷因圖。美聯社/X@velonoir
特朗普的關稅政策早前衍生出企鵝迷因圖。美聯社/X@velonoir

格陵蘭沒企鵝棲息

然而，由於格陵蘭島並沒有野生企鵝棲息，白宮最終遭到網民訕笑。網民指，野生企鵝只會出現在南極洲及南半球國家和地區，其中南極洲有最大企鵝族群，位於北半球的格陵蘭則應該配北極熊，但特朗普似乎不在乎這種細節或基本常識、

這則白宮貼文已獲得超過1000萬次瀏覽，在網上迅速爆紅。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
19小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
21小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
8小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
3小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女 羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
5小時前