格陵蘭之爭 | 特朗普牽企鵝漫步格陵蘭 白宮貼AI圖鬧大笑話

格陵蘭的風波雖然暫時告一段落，但美國總統特朗普顯然未放棄對格島的夢想。白宮周六（24日）在社交網站X上傳一張AI合成貼圖，顯示特朗普在白雪皚皚的環境中與企鵝同行的背影，企鵝手持美國國旗象徵已經歸順，另有格陵蘭旗。這張合成圖隨即鬧出大笑話，因為格陵蘭屬北半球，根本沒有企鵝棲息，而企鵝只會在南半球國家及南極洲生活。

在這張AI生成圖片中，79歲的特朗普似牽著一隻企鵝，正一步步走向格陵蘭島。圖片說明文字為：「擁抱企鵝。」

白宮在X貼上這張合成圖，鬧出大笑話。白宮X

特朗普的關稅政策早前衍生出企鵝迷因圖。美聯社/X@velonoir

格陵蘭沒企鵝棲息

然而，由於格陵蘭島並沒有野生企鵝棲息，白宮最終遭到網民訕笑。網民指，野生企鵝只會出現在南極洲及南半球國家和地區，其中南極洲有最大企鵝族群，位於北半球的格陵蘭則應該配北極熊，但特朗普似乎不在乎這種細節或基本常識、

這則白宮貼文已獲得超過1000萬次瀏覽，在網上迅速爆紅。