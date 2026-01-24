伊朗局勢｜德黑蘭視美軍任何攻擊為「全面戰爭」 否認停止處決示威者

美國林肯號航空母艦打擊群和其他軍備即將抵達中東，伊朗高級官員周六（24日）透露，德黑蘭視任何攻擊為針對伊朗的「全面戰爭」。

路透社引述匿名伊朗官員指，不希望美國在中東集結兵力對抗伊朗，又稱伊朗軍隊已為最壞情況作好準備，全國處於高度戒備。

全球各地聲援伊朗反政府示威。美聯社

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普促幕僚提「決斷」軍事選項 多架戰機飛抵中東

伊朗官員：美軍若犯德黑蘭別無選擇

伊朗官員續表示，德黑蘭將視所有攻擊，「有限戰、無限戰、外科手術式打擊或武裝衝突，不論美國如何稱呼，我們將視作全面戰爭」，並以最強硬方式回應。官員也提到，如美國侵犯伊朗主權和領土完整，必將回應，惟拒絕透露將如何應對。

官員說「不斷遭受美國軍事威脅的國家別無選擇，只能確保動用一切可用手段反擊，並盡可能應對任何膽敢攻擊伊朗的行動，重新達成勢力均衡。」



相關新聞：伊朗局勢 | 反政府示威傳逾5000死 特朗普：美艦隊正駛往伊朗 希望不必動武

土耳其人民支持伊朗政府。美聯社

伊朗教士籲報復美國投資項目

伊朗影響力甚大的教士阿克巴里（Mohammad Javad Haj Ali Akbari）周五（24日）揚言，如美軍進犯，德黑蘭可針對國內與美國有關的投資項目和資產報復。他在信徒聚會時稱「我們的導彈正密切注視價值一萬億美元的投資」。

美國總統特朗普早前稱因自己努力，伊朗停止處決800名示威者。德黑蘭檢察總長阿薩德（Mohammad Movahedi Azad）否認伊朗停止處決，並稱特朗普所言完全錯誤，伊朗司法部長沒有作前述決定。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）早前對美國霍士電視台稱，當局沒有計劃實行絞刑。

特朗普周四（22日）表示，艦隊正駛向伊朗，希望毋須動用武力。他警告伊朗不得濫殺示威者和重啟核計劃。

美軍在中東局勢升溫時，大多向中東增派部隊。2025年6月對伊朗發動空襲前，也曾部署大規模軍事集結。

