中日交惡 | 去年12月中國顧客大跌4成 衝擊日本百貨業績

即時國際
更新時間：10:59 2026-01-24 HKT
發佈時間：10:59 2026-01-24 HKT

受到中國政府提醒公民避免赴日的措施影響，去年12月日本全國百貨店的中國遊客購物人數和購買免稅商品金額，均比去年同期減少約40%。日本百貨店協會專務理事西阪義晴對今年中國春節所在的2月銷售前景表示擔憂，指由於各航空公司減少班次，預計短期內狀況仍將嚴峻。

日本政府觀光局日前公布的數據顯示，去年12月中國內地訪日遊客數量為33.04萬人次，比上年同期大幅下降45.3%。日媒估計，6間日本百貨公司2025年12月至2026年2月的營業利潤將年減24%。

相關新聞：遊日注意︱12月中國客因高市「台灣有事」論暴跌45% 全球旅客去年達4270萬破紀錄

去年12月日本全國百貨店的中國遊客購物人數減少4成。路透社
去年12月日本全國百貨店的中國遊客購物人數減少4成。路透社
由於購買力較強的中國遊客減少，日本各家百貨商場的2025年12月單月銷售額均低於上年同期。路透社
由於購買力較強的中國遊客減少，日本各家百貨商場的2025年12月單月銷售額均低於上年同期。路透社
去年12月中國顧客大減4成，衝擊日本百貨業績。路透社
去年12月中國顧客大減4成，衝擊日本百貨業績。路透社
日本百貨業者對作為繁忙期的2月春節銷售情況表示擔憂。美聯社
日本百貨業者對作為繁忙期的2月春節銷售情況表示擔憂。美聯社

日媒估利潤將減24%

由於購買力較強的中國遊客減少，日本各間百貨商場的2025年12月單月銷售額均低於上年同期。J Front Retailing旗下的大丸心齋橋店、梅田店、京都店的銷售額均下降6%至8%。松屋免稅銷售額下滑，銀座總店銷售額下降11%，松屋淺草店下降20%。高島屋的中國遊客銷售額也減少35%。

日本百貨店協會周五（23日）發表報告亦顯示，全國百貨店整體免稅銷售額下降17.1%。去年全年免稅銷售額也受到波及，下降12.7%，為4年來首次低於上年。

對春節業績前景表擔憂

協會負責人就中國遊客動向表示，「短期內形勢仍將嚴峻」，並對作為繁忙期的2月春節表示擔憂。

2025年全年免稅購物客數達621.4萬人，創歷史新高；但高端品牌手錶、包袋等高價商品走弱，導致銷售額下滑。

包含國內消費者在內的全年百貨店銷售額為5.67萬億日圓（約2779億港元），下降1.5%，為5年來首次負增長。剔除免稅後的國內銷售額也下降0.1%。

2025年12月銷售額，受免稅銷售大幅下滑影響，同比下降1.1%，為5個月來首次負增長。

