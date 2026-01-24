Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬蘭13歲以下禁用手機與社媒 收緊兒童課餘使用數碼裝置

即時國際
更新時間：10:16 2026-01-24 HKT
發佈時間：10:16 2026-01-24 HKT

芬蘭國家教育局、健康與福利研究院（THL）近日共同發布，明確規範兒童課餘使用數碼裝置的年齡及時間，13歲以下兒童不宜擁有個人智能手機，也不應使用社交媒體服務。

芬蘭官方建議，應依年齡訂定兒童每日使用屏幕的上限，2歲以下幼兒完全不建議接觸屏幕；2至5歲兒童每日最多1小時；6至10歲同樣限於每日1小時；11至13歲則放寬至每日2小時。建議不包含學校功課所需的使用時間，並強調必要時家長應主動介入管理。

相關新聞：澳洲新法例禁16歲以下青年用社交媒體 港府：更新指引應對社媒影響 料本年提建議

芬蘭官方建議，應依年齡訂定兒童每日使用屏幕的上限。路透社
芬蘭青少年醫學副教授直言，過早給孩童手機等同進行不受控制的人體實驗。路透社
芬蘭訂定，13歲以下兒童不宜擁有個人智能手機，也不應使用社交媒體服務。路透社
避免接觸有害內容

內容是否適齡也是重點之一，規範要求兒童接觸的數碼內容必須適合其年齡、有助發展，包括遊戲、電視節目及影片都應嚴格遵守年齡分級，避免兒童接觸有害內容。

相比去年10月公布的草案，正式版建議更為嚴格，除禁止使用社交媒體的規定，並新增不建議擁有智能手機的條文。政府去年秋季公開徵求意見，收到超過6000則家長回饋，多數支持加強管制，促使官方修正內容。

青少年醫學副教授科索拉直言，過早給孩童手機等同作不受控制的人體實驗。

相關新聞：英擬仿效澳洲  研禁兒童用社交媒體  規範校園手機

保障兒童安全成長

據THL發布的新聞稿，社會安全部長格蘭拉松表示，讓孩童不被數碼裝置綁架是成人的責任，建議可協助家長把關。她強調需透過更嚴格的法規保障兒童安全成長。

教育部長阿德勒克羅伊茨指出，學前教育與義務教育階段將教導兒童在數碼環境中安全操作的技能，教育機構可與家庭合作落實建議。

芬蘭今年將繼續推動相關工作，進一步制定13歲至18歲青少年的數碼使用建議。由芬蘭總理奧爾波主導的15歲以下禁用社交媒體立法評估，亦預計於近期完成。

