蘇林連任越共總書記 承諾經濟年增10% 望兼任國家主席

越南共產黨第十四次全國代表大會（越共十四大）周五（23日）在河內閉幕，68歲的改革派蘇林全票連任總書記，任期5年。據悉，蘇林也尋求兼任國家主席，相關任命預計稍後公布。外界分析，蘇林已高度鞏固權力，有望擴權兼任國家主席。蘇林承諾未來5年每年經濟增長至少10%。目標引起部分經濟師批評不現實。

越共十四大選舉產生第十四屆中央委員會200名委員，其中中央委員180名、候補委員20名。越共十四大第一次全體會議，180名黨內高層一致同意，由蘇林繼續擔任中央總書記，展開為期5年的新任期。此次會議選出由19人組成的新一屆政治局，蘇林、國會主席陳青敏、中央書記處常務書記陳錦綉等均成功連任。上屆16名政治局委員中，僅10人留任。現任國家主席梁強與政府總理范明政均未入選新一屆中央委員會，意味着越南高層權力結構出現重大調整。

現任主席總理未入選中央委員

蘇林1957年7月生於北部興安省，長期在公安部任職，2024年5月當選國家主席，隨後於8月接任越共總書記，10月不再兼任國家主席一職。路透社引述消息指，蘇林自接任總書記以來大刀闊斧改革，帶動經濟快速增長，為他贏得廣泛支持。然而，他推動簡化官僚程序，導致數以萬計公務員失業，也招致批評。

分析指，蘇林所屬的公安系統派系主導了新一屆政治局，而代表較保守的軍方勢力的國防部長潘文江大將，在排名中僅列第七。新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」資深研究員黎紅協分析，蘇林已成功鞏固個人權力，無人能阻擋其領導地位。越共十四大原定25日閉幕，但提前至23日結束，反映黨內對領導層人選已形成高度共識。



分析：將削弱「集體領導」模式

雖然官方尚未公布，但分析普遍認為蘇林有望兼任國家主席。一些觀察家擔心，如此將削弱越南避免一人獨攬大權的「集體領導」模式。該模式將權力分散在「五大柱」，即5個關鍵領導職位：越共總書記、國家主席、總理、國會主席、常務書記。其中四大柱預計由蘇林及其盟友陳青敏、 陳錦綉、黎明興（中央書記處書記）擔任。黎明興被視為下任總理熱門人選。

蘇林連任後，承諾促進這個出口導向國家的經濟增長，提出在2026至2030年實現經濟至少增長10%，該目標在昨日代表大會作為決議通過，高於世界銀行對越南今明兩年平均增長6.5%的預測。

蘇林的連任被視為向外國投資者釋放政治穩定的訊號，吸引投資者安心投資。但有經濟學家和分析家表示，蘇林提出在「市場列寧主義」模式下實現雙位數增長似乎並不現實。自2024年中上任以來，他帶領這個東南亞製造業中心實現了比區域內其他國家更快的增長。儘管面臨美國貿易關稅和頻繁自然災害的不利因素，越南股市去年仍上漲了近40%。

為保持這一勢頭，蘇林承諾推動由企業集團主導的「新增長模式」，重點發展創新和數碼經濟，擺脫過去幾十年依賴出口和廉價勞動力推動經濟的局面。

