抓捕馬杜羅後首出擊 美軍東太平洋襲運毒船釀2死 搜索1生還者
更新時間：08:33 2026-01-24 HKT
發佈時間：08:33 2026-01-24 HKT
發佈時間：08:33 2026-01-24 HKT
美軍南方司令部周五（23日）在社交媒體發文，宣稱美軍「南方之矛」聯合特遣部隊當天在東太平洋打擊一艘被認定為恐怖組織的運毒船，擊斃船上2人，正搜尋一名生還者。這是美軍自本月初突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅以來，首次在海上出擊。
貼文稱，有情報顯示，這艘船正沿東太平洋已知的毒品走私路線航行，並從事毒品走私活動。貼文附上的影片顯示，一艘船在水中移動後爆炸起火。
相關新聞：
紐時揭美軍機偽裝民航機 空襲海上運毒船殺人 恐構成戰爭罪
襲擊行動結束後，美軍南方司令部立即通知海岸警衛隊啟動搜尋系統，搜索一名生還者。
36次海上打擊釀117死
自去年9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋對美方指稱的運毒船進行了36次打擊，迄今已導致117人死亡。然而，美國政府從未公布任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據，引發外界關於行動合法性的激辯。國際法專家與人權團體表示，這些空襲很可能構成法外處決，因為顯然針對的對象是對美國不構成直接威脅的平民。
對上一次海上打擊在去年12月底發生，美軍當時表示在2天內襲擊了5艘涉嫌走私毒品的船隻，造成8人死亡，另有多人跳入水中。數日後，海岸防衛隊暫停搜索行動。
美國在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，並發起「南方之矛」軍事行動，對委內瑞拉施壓。本月3日，美國對委內瑞拉發動大規模軍事行動，抓捕委國總統馬杜羅及其妻子，並將他們押到美國受審。
特朗普：阻毒品從水路流入
美國總統特朗普多次表示，美國針對涉嫌走私毒品者的海上打擊行動，對減緩加勒比海及東太平洋的毒品走私路線產生巨大影響。
他周四（22日）在瑞士達沃斯世界經濟論壇發言表示：「我們阻止了幾乎100%的毒品經由水路流入。」
